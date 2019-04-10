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韓國瑜訪美演講 王淺秋：是閉門、小規模方式交流

2019-04-10 13:26聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市長韓國瑜此次訪美所謂的「演講」受到一些人士質疑，對於哈佛邀訪，也有媒體報導是韓國瑜方面先提起的。高雄市新聞局長王淺秋上午表示，這次出訪定位在學術、學習和科技的交流，哈佛和史丹福的「演講」都尊重校方安排，不是上千人上萬人的大規模演講場面，是閉門、小規模方式進行，例如在哈佛，韓國瑜會先做2、30分鐘演講，然後有問答，高雄市都很珍惜此次的各種交流機會。

關於訪哈佛，王淺秋說據她了解，是先有國內學者提及訪問之事，然後哈佛出具邀請函，高雄市非常重視，並慎重準備。

王淺秋表示，此次韓國瑜訪哈佛和史丹福的演講，是以小規模閉門的方式來進行，這樣的方式有助於雙方深度的了解和對談，演講約2、30分鐘之後會有問答和交流對談，不管是哈佛或史丹福，高市都希望做一些校園學術參訪，參觀這些學校一流的設備和資產，因此此行定位是學術與科技學習之旅，這趟學習如果能帶一些到高雄和台灣的話，是非常好的事。

至於閉門小規模的交流方式，有沒有美國官員會到場？王淺秋表示由校方決定，她不多做說明，韓國瑜演講內容也會在進一步確認之後再公布讓大家知道。

有媒體報導指哈佛學者中有人說是到高雄拜訪韓國瑜，是韓主動提及去哈佛演講，是韓對哈佛有興趣。

王淺秋表示，相信大家對哈佛都有興趣的，當時她不在場，邀請函上也有希望我們談的內容是什麼，基本上不管誰對誰有興趣，很明確的是，高雄當然都對哈佛有興趣，希望對哈佛的學術經驗做一些拜會和了解；據她知道明明是被邀請的，可能一開始是由台灣這邊的學者代為轉達，像談戀愛是誰主動、誰先表達，很介意這個過程；據她了解，的確是台灣這邊的學者帶著跟哈佛費正清研究中心這邊做一些交流，當時他們有談到可以做演講，可能言詞上大家的認知不同，但能促成這件美事都是好事情。

前總統馬英九和現任總統蔡英文都到過哈佛演講，韓國瑜此次到哈佛「演講」，規模是不是比照馬、蔡？王淺秋說，已表明閉門的討論交流，哈佛校方在媒體採訪方面都很嚴謹，全部都不開放媒體採訪，所以高市沒有刻意要比較規模的意思，韓國瑜都很珍惜這次能到哈佛和史丹福做學術交流演講，這次到哈佛，有安排要參觀兩蔣日記，史丹福也是邀請去演講交流分享，史丹福有兩個部分，最後是不是跟學生交流，都尊重學校安排。

王表示，高市從來就說受邀要去演講，但演講有很多形式，不能說這個形式是演講，那個形式不是，韓國瑜被邀請的是比較小規模的，類似研討會的形式，可是還是有演講，不管最後設定是什麼，裡面的學者對高雄而言還是很重要，希望幫助他們了解高雄，了解台灣不同的民主觀點，對韓而言都是演講，不是上千人、幾萬人才叫演講，這個就是一個認知，高市府從來也沒有去吹噓說是對幾千人、幾萬人大規模要演講什麼，這本來就是分享的概念，希望分享高雄的觀點，高雄市長大概從來沒有這樣的機會到這樣的學府去做交流分享演講，這種演講是個人認定的問題，對高市而言難得能到哈佛史丹福交流，是很寶貴的經驗；對哈佛和史丹福，這樣的邀請很正常，會邀請政治人物 特別是研究兩岸的、亞洲的政治生態，很多政治人物都會去分享，有正式的、有會餐的、有全場演講沒有餐點的，有各種型態，高市認定是分享與溝通的良好的機會，所以很重視。

有媒體問外傳美國總統川普好像請特定人士和韓國瑜見面，要韓在中美貿易戰中緩頰，王淺秋說，此行有很多人要安排見面，但市府就認定此行定位是學術、學習和科技之行，希望簡單化 ，所以婉拒許多安排。

高雄市新聞局長王淺秋表示，高市長韓國瑜此次訪哈佛和史丹福是做閉門、小規模形式與學...
高雄市新聞局長王淺秋表示，高市長韓國瑜此次訪哈佛和史丹福是做閉門、小規模形式與學者交流。記者楊濡嘉／攝影
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