學者評藍營支持者心聲：逼太陽下山、逼月亮升起

2019-04-10 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



文化大學新聞系主任胡幼偉今天在臉書表示，藍營2020總統提名現已成「彼此互逼」的僵局，記者逼問高雄市長韓國瑜要不要選總統、韓逼問藍營大老要不要徵召他、而藍營支持者則是「逼所有的太陽下山和那個月亮趕快升起」。

胡幼偉表示，韓國瑜現遲遲不願表態是否選總統，這等於是在逼問國民黨主席吳敦義、新北市前市長朱立倫、立委王金平—「你們到底要不要徵召我來選總統？」

胡幼偉說，目前局勢成了記者逼問韓國瑜、韓逼問吳朱王、吳朱王彼此互逼、藍營支持者則逼所有的太陽下山和那個月亮趕快升起，「一個逼死人的世界，一個所有人都被逼到發瘋的世界！」

胡幼偉猜測，國民黨決定不辦初選、完成徵召程序前，韓國瑜無論如何不會明確表態；因此沒有韓何時表態的問題，只有藍營何時完成徵召程序的問題。

「韓為什麼要表態？民意在他那邊，他有什麼好急的？要急，應該是三公（吳朱王）在急才對。」胡幼偉說。