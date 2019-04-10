賴清德會「韓國魚」：對劉結一說反一國兩制 你就是令狐沖

2019-04-10 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



行政院前院長賴清德今天上網路節目，與藝人郭子乾模仿的「韓國魚」同框。圖／取自網路 分享 facebook

行政院前院長賴清德今天到Yahoo!TV鄉民大會節目接受藝人郭子乾模仿的「韓國魚」直播訪問，韓國魚說，他是全世界最衰的男人，喝醉酒、打瞌睡都怪到他，賴清德又提醒他到大陸賣農產品不要賣身？賴清德則說，韓自比令狐沖，而令狐沖之所以是令狐沖，是因為俠義精神，「如果你敢在劉結一面前說反對一國兩制，你就是令狐沖，沒有人敢跟你比。」

賴清德也說，韓到中國去賣農產品，他是好意提醒，台南市有很多農產品也有銷到中國大陸，學甲農民也有簽訂契作合約，只賣魚，沒有賣身，魚的品質好，好東西跟好朋友分享，沒有矮人家一截，投票也沒有被影響，「這是市長應該要做的，學甲有這個經驗，所以提醒你不必矮一截，沒有必要矮化主權地位。」

賴也對韓國魚說，「你以令狐沖自居，他會獨孤九劍，提醒你，因為你認為自己武功高強，所以你覺得去中國大陸不會出什麼問題，但你也自比孫悟空，所以我提醒中國就像如來佛，你認為不受影響，但你還是要注意，例如你去中聯辦，你是台灣第一個進去的，有背後的意義，就是接受中國九二共識的安排。」

韓隨後也表示，從前總統馬英九執政以來，不斷跟國人說，九二共識是一個中國各自表述，但馬英九跟中國國家主席習近平見面時，只講九二共識，「你（韓）去見國台辦主任劉結一又只說九二共識，如果你後面又接一句一中各表，或說反對一國兩制，我想這樣就很漂亮。」

不過韓說，但這樣講水果就賣到一半就退回來？「你覺得我出去賣水果的心意怎麼樣？」

對此賴回應，市長的辛苦要肯定跟鼓勵，他認為，如果不說，就統統都不說，「不要說你支持九二共識，現在問題就是九二共識的內涵，充滿爭議，國民黨認為有九二共識，但當時談判的辜振甫及李登輝前總統及當時的陸委會主委蔡英文，都認為九二年會談沒有共識。」

賴清德也說，國民黨認為有共識，說是一中各表，但習近平講的只有一個中國原則，在這種狀況之下，韓最好的策略就是政治統統都不提，不要在劉結一面前說強烈支持九二共識，「如果你要提就要提完整，九二共識，一中各表，否則人家會認為你是用政治換利益。」