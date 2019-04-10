稱高市捏造原意 王丹：想拿尺量，王淺秋臉皮有多厚？

2019-04-10 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



高雄市府槓上民運人士王丹，高雄市新聞局長王淺秋上午出示哈佛和史丹福大學的邀請函，表示高市從來沒有說是什麼大場面的演講，不管用什麼形式，都尊重學術單位的安排，高雄市長韓國瑜也都慎重準備；王丹指韓國瑜未受邀請這件事，王丹應該道歉。

王丹中午隨即在臉書反嗆，他質疑的是根本就沒有演講這回事，而只是閉門座談；王淺秋公然捏造他的原意，還要他道歉，「這臉皮是有多厚呢？」他很想拿把尺子量量。

王丹臉書全文如下：

基於相互尊重的原則，既然高雄市政府沒完沒了，那我就奉陪到底。

第一，淺秋女士口口聲聲說要「相互尊重」，結果我質疑一下，就發新聞稿大罵說我是「井底之蛙」。你平時就是這麼尊重別人的嗎？也可能啦，你已經習慣了這樣的「尊重」，我們不在一個文明的層次上，是我無法理解。但你要是這樣教養小孩子，那真的不好。

第二 淺秋女士口口聲聲說我「質疑」他們「沒有受邀」，但去看看我的原文，哪有關於是否受邀的質疑？我質疑的是根本就沒有演講這回事，而只是閉門座談。把稀鬆平常的一個邀請說得那麼轟轟烈烈，這不是唬爛是什麼？淺秋女士公然捏造我的原意，然後還要我道歉，這臉皮是有多厚呢？我很想拿把尺子量量。好奇心重，請諒解。

第三，淺秋女士說我「習慣了批判和質疑」，這倒是可以看做是扭捏的恭維，我也就勉為接受吧。對於那些不學無術，認共產黨為親爹的人和言行，我身為一個知識分子，不去「批判和質疑」，是要做什麼？有人希望被尊重，那就請你做出讓人能夠尊重的行為來好嗎？淺秋女士加油好嗎？