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重大發現！今晚9點全球首張黑洞照曝光 看的是這個黑洞

年初買不到雞蛋是假消息？ 陳吉仲這麼說

2019-04-10 12:44聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

農委會今天到立法院提出針對假訊息報告案，昨天交給立法院的電子檔報告擦槍走火，直指立委黃國昌臉書發文「領犬員人力不足，還要幫忙掃犬舍」是假訊息，今天農委會主委陳吉仲公開道歉，今天也把農委會認定的假消息統計表從書面資料中拿掉，只提出10項爭議訊息。

立法院經濟委員會今天進行邀請國家通訊委員會NCC、農委會進行防制假消息假新聞專案報告。陳吉仲說，昨天的這份資料，與今天要報告的假消息、假訊息有落差，才把統計表拿掉。

立委曾銘宗表示，根據農委會提出的報告，認為的假訊息都有編號，編號62號，媒體報導「買不到雞蛋」是不是假消息？陳吉仲表示，這不是假消息，這是爭議事件；曾銘宗再問，編號第33號，說好的台農發去年6月出口香蕉只有23噸這是不是假消息？陳吉仲並沒有回答。

曾銘宗說，這就凸顯了由農會認定、或者任何主管機關認定，哪些是不是假消息、或者爭議事件，會衍伸重大的偏差；陳吉仲回答，他完全贊成，到底什麼樣的機關單位團體認定什麼樣的訊息就是假新聞、假訊息，這要尋求行政院、立法院，以及全民共識，才能具體解決假消息假新聞。

曾銘宗表示，編號70號他也曾質詢農委會在養網軍，連院長蘇貞昌都承認農委會在養小編。陳吉仲說，小編跟網軍不一樣，小編每個部會都有；每個部會都經營自己的臉書，部會臉書要放政策訊息，比如要鼓勵大家購買農機有補助，這種要有小編協助，那網軍部分，不只到網路，不僅在臉書，到其他的PTT和其他各地帶風向，故意散布訊息。

曾銘宗說，今年農委會招標1450萬元，在標書上面就載明，要在PTT、在DCARD要立即回應，「這不是網軍，甚麼才是網軍？」陳吉仲說，如果農委會要上去任何網路回應外界不實報導，小編就要具名「我是農委會，由農糧署回應」比如說，針對公糧賣到對岸去，農委會認為這個不對，就會具名是農糧署某某什麼人，針對這議題的政策是什麼。

曾銘宗表示，「農委會過去為什麼沒有具名，看不到具名」，要為農委會澄清，就應該公開具名，希望農委會開大門走大路，用官方的公信力，提供正確的消息，不要委外請這些小編，萬一小編自己上網路發布自己的意見，這是代表農委會還是代表他？或者攻擊一般民眾，誰要負責任？

陳吉仲表示，今年的招標案，不會是1400多萬，因為扣掉前面幾個月，這些將來在網路上澄清的，絕對會掛農委會的機關名字，絕對開大門走大路，若不掛農委會機關名字，是沒辦法達到澄清效果的，因為現在太多資訊出去沒有具名的、沒有講他是哪一個單位；曾銘宗說，希望陳吉仲說到做到、不要讓人抓到。

農委會主委陳吉仲。本報資料照片
農委會主委陳吉仲。本報資料照片
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