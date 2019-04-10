邵子平國籍問題是時代悲劇？ 徐國勇：這說法太攏統

2019-04-10 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



前我國法律學者邵子平（右）因近日入籍中國而遭我移民署依規定註銷戶籍。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook

旅美華僑邵子平因持有中國大陸身分證遭移民署註銷台灣戶籍。內政部長徐國勇今天表示，內政部依法取消邵子平的台灣戶籍，「取消才是合法」，而白色恐怖受難者魏廷朝女兒魏筠在臉書稱邵的國籍問題是時代悲劇，徐國勇說，他個人認為這個說法太攏統。

法學專家邵子平今年3月持中國大陸護照到台灣觀光，被查獲而註銷國籍，邵子平認為政府違憲，揚言要告移民署；魏筠昨天在臉書替邵子平叫屈，認為他的國籍問題是時代悲劇。

徐國勇今天到立法院內政委員會備詢，民進黨立委關注邵子平的國籍問題。

民進黨立委劉世芳說，陸委會說邵子平註銷陸身分後就能恢復我國籍，但依照國籍法，外籍人士歸化要有國內每年合計有183天以上合法居留的事實連續三年以上等條件，但邵子平只要放棄陸籍就能恢復我國籍，她認為這根本是「開後門」。

民進黨立委洪宗熠說，邵子平去年申請中國大陸身分證，今年初領到證，但他查到的資料顯示，邵子平2004年就申請了中國護照，只是不確定有沒有准，如果他當時就已經申請到，但今年才被註銷我國籍，這中間有時間差。

徐國勇說，兩岸人民關係條例和國籍法，兩岸人民關係條例優先，且兩個法律不同，一個是歸化我國籍，一個是恢復我國籍，邵子平本來就是我國國民，現在是要恢復，至於他是否在2004年就已經申請，他還要再回去查。

民進黨立委蔣絜安詢問，有人說這是時代悲劇，徐國勇怎麼看？徐國勇說，內政部就是依法辦理，「撤銷就是撤銷」，邵子平違反兩岸人民關係條例，不能這樣想要我們的健保，又想要那邊的戶籍，「那不應該啊！」

對於時代悲劇的說法，徐國勇說，「哪有什麼時代悲劇，他可以選擇不要去啊」，邵子平若選擇不去中國，在這就有健保，「那邊有兩千顆飛彈對著我們」，他認為用時代悲劇形容，他個人認為這是攏統化，不該這樣說，「你想要健保很簡單，你就放棄中國籍」。