檢討農委會公開標案 立院經委會竟開秘密會議偷偷問

2019-04-10 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



農委會主委陳吉仲宣示對抗假新聞，面對國會監督，卻推要秘密處理。本報資料照。 記者黃義書／攝影 分享 facebook 農委會今天到立法院經濟委員會提出防制假消息假新聞專案報告，不過針對立委關切的數位平台、數位行銷採購案，公開標案卻在委員會排定秘密會議。經委會召委之一的國民黨立委孔文吉說，農委會堅持事涉政府採購法應保密，但國民黨在經濟委員會人數不多，若不妥協可能全案直接被表決推翻，所以上周委員會才通過以秘密會議來檢視相關文件。

孔文吉說，國民黨立委陳宜民追農委會找網軍的訊息良久，農委會都不理，農委會還發文嗆陳宜民「要看資料就開調閱委員會」，等到上周一他們突然又改口說，要開秘密會議，上周通過的臨時提案是「兩周內召開秘密會議，檢閱相關文件」，結果民進黨馬上就排案，有替農委會護航的嫌疑。

孔文吉說，因為國民黨立委在經濟委員會是少數，不宜動用表決處理此事，否則全案可能直接被封殺，現在只能先走一步算一步，等下午看到農委會提出來的文件後，再決定怎麼做，他說，臨時提案沒有說只能開一次秘密會議，國民黨還會持續監督。

陳宜民指出，農委會在3月19日發函給陳宜民辦公室，指稱依照政府採購法第34條第4項應保密，以及政府資訊公開法第18條第一項第6款、第7款規定「公開或提供有侵害個人隱私、職業上上秘密或著作權人之公開發表權者」、「個人、法人或團體營業上祕密或經營事業上有關之資訊，其公開或提供有侵害該個人、法人或團體之權利、競爭地位或其他正當利益者」，但農委會完全忘記，同一條第7項寫的很清楚，對公益有必要者不在此限，顯然農委會堅持要成為超越法律的部會，自己擴張解釋法條，堅持迴避監督。