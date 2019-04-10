小朋友問總統有另解？「讀報」：蔡英文權力腐化應道歉

2019-04-10 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



蔡英文昨天上午在總統府內開記者會說明自己不怯戰。記者邱德祥／攝影 分享 facebook

人氣親子YouTuber「Mom&Dad」今年兒童節推出首支全創作單曲「遊樂場」，跨界邀請到總統蔡英文演出，Mom&Dad的4歲女兒心心見到總統，天真問蔡總統：「你在這邊上班都在做什麼啊？」蔡總統有問必答，笑說：「每天都在開會。」童言童語融化在場所有人的心。不過，小朋友的問題，昨天有了另一個答案。

根據「讀報」報導，蔡總統昨天上午11時15分召開記者會，為民進黨黨內初選一事做說明，她除強調從不怯戰，更提到願意與任何人合作。然而，蔡英文回答問題的身分是「民進黨2020總統初選候選人」，但開口閉口卻都是「我是總統」，顯然已公私不分，更忘了當初剛當選總統時，她對黨公職下達的第一道命令，「謙卑、謙卑、再謙卑」。

總統府公共事務室昨天在記者會前發布的通知指出，「總統今（9）日11：15於總統府三樓虹廳舉行記者會」，「讀報」指出，這時間不正是總統的上班時間？為何可以針對黨內初選的事情來做回應？再看看地點，不只不是在府外，更大喇喇利用府內資源，從場地、轉播到攝影，把公家資源運用得淋漓盡致，為的就是要來替她的初選「辯護」。整場記者會，蔡英文大講15次「我是總統」，充分顯示其對權力的傲慢、無知。

「讀報」並指出，蔡總統此行為已引發不少長期關心台灣民主發展的人士擔憂，權力正在使人腐化。蔡總統連任受到挑戰，面臨黨內初選，避嫌的方法，是在這段時間正式請假，回到官邸召開記者會，並在第一句話告知媒體及國人，現在講話不是以總統的身分，而是以執政黨的初選候選人來與支持者對話，並表達立場，蔡應鄭重向國人道歉。