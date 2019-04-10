【重磅快評】誰躲在「一國兩制」保護傘下趁火打劫

2019-04-10 11:31 聯合報 主筆室



自中共總書記習近平提出「一國兩制台灣方案」，蔡英文總統嗆辣反擊人氣回春，「一國兩制」等國安議題便成施政重心。大小事只要與這四字扯上對立關係，立馬取得正當性。連蔡英文反對舉行總統提名初選，都可拿國家況危作擋箭牌。

以「一國兩制」兵臨城下為由，蘇內閣修法提高兩岸政治協商門檻，封殺和平協議空間，並延長退休將領及政務官、涉密人員赴陸管制年限，藉法律圈禁政治異己進行政治恐嚇。

國安大旗更張揚到國家通訊傳播委員會人事，迫使獨立機關轉型東廠干預言論自由，利用打假消息整肅媒體，嚴控言論風向為執政黨服務，剪除異己。例如咬著「統戰訂單賣台」全力剿韓，修法問罪壓制韓國瑜問鼎大位。

反「一國兩制」是台灣社會少有的高度共識，偏偏只有民進黨以邪教鼓吹末日將來之姿，鎮日宣傳「一國兩制台灣方案」正在扣門。假團結之名誘迫人民放棄言論自由及自主思考，好讓執政者濫權營私，且看滿朝盡是派系中人，連文官及專業人士都得折節投靠。

政府告訴國民大敵當前，要編逾千億特別預算採購武器，百姓縮衣節食，賺點人民幣還得挨大官譏罵「豬狗不如」。北中南各大商圈門牌快統一成「租售」二字，高官卻說不能依賴中共經濟統戰，蘇揆還說統戰訂單會把人民本金拐騙精光。偏偏小百姓只看到綠朝權貴將國家資源佔好佔滿，就算國營事業年年賠錢，官派董總卻賺得荷包油亮生光。

可惜蘇內閣吃相太急，不只爭食國營事業，還突襲八大行庫高層人事。一邊敲鑼高喊敵軍將至，一邊忙搬金庫的劇情，怎麼看都像趁火打劫的把戲，不只露出恐懼動員的馬腳，還讓人想起綠營執政前科，陳水扁利用二次金改，國庫暗通私家金庫。