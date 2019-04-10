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影／臉書貼文誤列假資訊 陳吉仲向黃國昌致歉

2019-04-10 11:24聯合報系攝影中心 記者鄭清元╱即時報導

農委會主委陳吉仲今天前往立法院經濟委員會進行防治假消息假新聞專案報告，陳吉仲在備詢台上報告前，先為農委會將黃國昌臉書發文列為假訊息一事向他鞠躬致歉，而黃國昌表示接受道歉。

立委黃國昌（右）接受陳吉仲道歉。記者鄭清元／攝影
立委黃國昌（右）接受陳吉仲道歉。記者鄭清元／攝影
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農委會主委陳吉仲鞠躬致歉。記者鄭清元／攝影
農委會主委陳吉仲鞠躬致歉。記者鄭清元／攝影
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農委會陳吉仲黃國昌
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