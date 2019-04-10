農科院也有550萬輿情偵測？ 陳宜民要求一併交報告

2019-04-10 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



立委陳宜民。圖／翻攝立委陳宜民臉書 分享 facebook 國民黨立法院黨團首席副書記長陳宜民要求農委會，提出106年新農業政策多元傳播案結案報告，此標案預算費用1350萬元，但從3月初至今，農委會都沒有提出結案報告，今天下午立法院將針對此案召開秘密會議；陳宜民今天也在經濟委員會提出，除了這個標案以外，連農委會旗下的研究單位農科院，也有輿情分析標案，要求一併交出結案報告。

立法院經濟委員會今天進行邀請國家通訊委員會NCC、農委會進行防治假消息假新聞專案報告。

陳宜民一開始質詢就遭農委會主委陳吉仲打斷，陳吉仲認為陳宜民提出的資料中提出「農委會護航廠商發護航發大財」這句，說陳宜民沒有任何證據，因此連說多次「他無法接受」，最後陳宜民說「把發大財刪掉可以嗎？」「但真理越辯越明」現場氣氛一度火爆。

陳宜民說，今天1350萬元的案子，今天下午就有秘密會議到底有沒有護航廠商，到現在報告都交不出來，下午就來看，比較起來，委託豐年社290萬元的案子人家做出來的結案報告，比你1350萬的委託樂齊創意的案子成果好太多。

陳宜民表示，農委會委託農科院(農業科技發展研究院)執行另外一個550萬元的案子，關鍵數字已經從原來的1350萬，變成1900萬元。這案子也非常奇怪，農科院是屬於研發的單位，研發需要設置平台養網軍嗎？陳吉仲說，農委會沒有養網軍。

陳宜民說，農科院的計畫107年度，要建置數位平台、數位行銷案，用最有利標給了春露有限公司，請為這公司做什麼？這案子裡廠商要求是農業輿情偵測服務，農科院是一個科技研發的單位，下面有農產水產研究發展單位，這單位需要做輿情分析嗎？需要做直播嗎？

他表示，更過分的是，樂齊是106年新農業傳播案的得標廠商，春露是農科院107年的案子，這兩個案子在招標的時候有什麼關係嗎？陳吉仲答，他不知道。

陳宜民說，樂齊與春露他們的公司所在地，都是同一個地址，等到春露標到農科院案子以後，就搬家大安區忠孝路，樂齊還繼續留在文山區原址。陳宜民表示，樂齊業務總監、董事長，在春露也都是董事，分別標到農委會的兩個案子。

陳宜民表示，甚至同一年，農科院還幫春露公司租借一套系統，已經有550萬，農科院竟然還需要幫得標廠商去租一個於情監測系統，得標金額19萬8920元，這是情何以堪，納稅錢可以這樣花嗎？你已經標給他了，他就必須要有這樣的設備，還去幫他租設備這是什麼邏輯？結果做出來直播只有兩部影片放到YouTube，是不是也是農委會秘書室經手的？陳宜民要求同樣交出結案報告，給立法院、審計部。

陳吉仲表示，農科院是財團法人是另外一個案子，這與106年新農業傳播案，這是不同的案子，他都可以攤開來，下午的秘密會議，會把106年的結案報告交出來；陳宜民說「我們今天下午見」。