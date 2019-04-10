綠委批雄中教官赴陸敵我不分 教育局：批評言過其實

2019-04-10 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄中學教官胡中中在4月連假期間，隨「學思達教學法分享平台」到中國鄭州，被民進黨立委批敵我不分。高雄市教育局軍訓室主任韓必誠表示，胡教官請教假程序符合教官出國申請規定，且報經教育部核准，過程無任何不當發言與行為，且教官層級接觸不到國家機密，沒有所謂洩露國家機密的顧慮，敵我不分言過其實。

雄中學務主任顏銘賢表示，胡教官在雄中服務兩年。這次赴大陸鄭州學術交流惹議，湖說明過程完全是學術交流與觀摩教學。

高雄市教育局軍訓室主任韓必誠表示，教育中立，政治不應介入。任何政治議題的操作介入教育，將折損教育人員的教學熱誠，導致學生價值混淆。此次教官赴陸係進行創新教育「學思達教學法」學術交流與教學觀摩，內容、程序完全符合教官出國申請規定，且報經教育部核准。張教官並無任何不當發言與行為，且教官參與層級，無法接觸國家任何機密，更沒有所謂洩露國家機密的顧慮。