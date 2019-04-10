韓國瑜、蕭美琴訪美行程比一比 網友：怎麼差這麼多

2019-04-10 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



民進黨立委蕭美琴近日受邀到美國華府智庫演講並拜會，有親綠臉書粉絲團拿她和高雄市長韓國瑜訪美內容比一比，嘲笑韓「一樣是訪美，怎麼差這麼多？」並製表指韓國瑜出訪演講稿從1月就準備到現在，蕭美琴是出發前臨時被通知等，蕭美琴在臉書上分享此文，指出兩點有誤，網友紛紛讚她「實事求是」、「好誠實也很努力」。

蕭美琴此次訪美行程，安排兩場演講，一場是台灣時間昨天凌晨4時在智庫大西洋理事會 （Atlantic Council） 分析中國勢力在台灣的影響活動，第二場是台灣時間昨晚11時30分，在國際暨戰略研究中心 （Center for Strategic and International Studies） 於蔡英文總統的視訊後，談台灣關係法40周年台美關係。

由於韓國瑜也在9日深夜啟程訪美，臉書「打馬悍將粉絲團」貼文「一樣是訪美，怎麼差這麼多？」製表對照兩人訪美內容，表中指韓國瑜的演講單位是哈佛大學費正清中國研究中心，他提早一天出國、機上能休息補眠，下飛機後還要休假一天調時差，講稿是從今年1月底準備至今；蕭美琴在華府智庫CSIS演講，是在花蓮玉里忙完馬上整理行李出發，因為出發前臨時被通知，在機上努力準備講稿，下機後馬上工作。

貼文質疑「蕭美琴也正在訪美，人家出發前可以正常上班，還被臨時要求加一場演講，飛機上都在準備演講內容，沒休息，到當地也沒喊累，繼續工作，反觀韓國瑜，從1月底就知道要去演講，有充分時間準備，飛機上也能休息，到當地卻還要請假調時差，一樣是政治人物，怎麼可以差這麼多？」

蕭美琴分享此文時感謝網友熱心製圖，但澄清這個圖有誤，CSIS是去年就邀請，她也提早準備，臨時準備的是新增的大西洋理事會演講；另外，她是趁連假提早到美國看她半年才能見一次面的父母，不是下飛機馬上工作。