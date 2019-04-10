親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜赴美訪問
藍綠布局拚立委
台灣關係法40年
政治
軍事
綜合

不斷更新／直播中！《台北米其林指南2019》摘星名單

MLB／又是恐客症？ 陳偉殷2局挨4轟失10分

黃國昌的發文是假訊息？ 陳吉仲今天公開道歉

2019-04-10 10:02聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

農委會在給立法院的資料中，點出立委黃國昌臉書發文「領犬員人力不足，還要幫忙掃犬舍」是假訊息，引起立委黃國昌痛批莫名其妙、可惡至極；農委會主委陳吉仲昨致電黃國昌道歉，今天也在立法院對黃國昌公開道歉，黃國昌說他接受。

立法院經濟委員會今天進行邀請國家通訊委員會NCC、農委會進行防治假消息假新聞專案報告。

陳吉仲表示，黃國昌講的、寫的完全正確，他鄭重跟黃國昌鞠躬道歉，是因為過去非洲豬瘟防疫時，黃有打電話給他，有關領犬員相關問題，甚至讓他與領犬員直接對話，解決問題，結果昨天因為今天要來立法院進行假訊息報告作業，因為幕僚的作業疏失，他說他當然要負責督導的責任，造成對黃的傷害，他鄭重道歉。

電子媒體詢問，農委會打假會部會變成自己造假？陳吉仲說，假訊息的定義是惡意的、假的、造成傷害的，三個條件才構成假訊息，針對黃國昌昨天的臉書發文，農委會絕對不是故意的行為，農委會立刻更正，這與一般的假消息傳遞出去後沒更正完全不一樣的。

陳吉仲說，今天在立法院的資料有新的、完整的說明，擔心外界對農委會定義的假消息有不同的看法，但他每天都接受到假消息，看有沒有正式去處理，未來會修農產品市場交易法、糧食管理法提高罰款。是否跟農委會立場不同就是假訊息？他說當然不會，那個叫做「爭議」，如果有政策上的意見不同、批評、跟農委會政策不一致，絕對不是假消息。

農委會的假訊息電子檔報告，指2018年「55件+N」件爭議、假消息，今天資料全部拿掉。立委徐永明表示，昨天因為黃國昌事件，秘書室主任黃秀美到處去臉書留言道歉，甚至原來的資料中，國際知名的學者姜皇池投書評論「福甡11號的台灣遠洋漁業悲歌，台灣漁民處境比罪犯不如」都被列為假訊息，農委會要去理解自己有沒有能力去判斷，否則衝太急，今天就把資料拿掉，政策破功，農委會的標準、專業能力有沒有到那裡。

廖國棟表示，陳吉仲報告的情緒性很高，要急著護主，卻不做政策面的辯護，做這些比較小的事情，他說，假消息的始作傭者就是謝長廷、陳菊，一夜之間讓選舉翻盤，這就是假消息的始作傭者；民進黨有勇氣針對假消息做一定的程序處理，因為很多人是受害者無處宣洩，但誰來定義假訊息，農委會現在是球員兼裁判。

農委會黃國昌立法院
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

不一樣的保外就醫 阿扁系列生活照網友羨慕了

2019-04-10 09:04

李登輝祕錄／兩岸密使之一…蘇志誠登場

2019-04-10 07:02

立委批雄中教官赴陸交流敵我不分 教長回應了

2019-04-10 09:42

美國副助卿訪台 將出席美商會「謝年飯」

2019-04-10 00:51

視訊華府智庫 蔡總統籲美：保護台灣民主

2019-04-10 00:33

綠委提案修法 虛級化考試院

2019-04-10 00:21

蔡總統與美智庫對談 臉書提及與美方四項合作計畫

2019-04-09 22:45

蔡正元：邵子平當然沒有門 那像蘇貞昌家門那麼多！

2019-04-09 22:41

陳水扁自拍照清晰紅潤 名嘴酸「最強防震手機」

2019-04-09 21:37

扁自拍不見手抖 賴士葆怒：特赦的理由在哪裡？

2019-04-09 21:12

與館長談特赦扁 賴清德：阿扁不該去政治場合

2019-04-09 21:02

選當中國人還要享受台灣健保？蘇貞昌：門都沒有！

2019-04-09 20:59

宋楚瑜宣布 親民黨秘書長由李鴻鈞接任

2019-04-09 18:37

談兩岸局勢 蘇煥智：國家定位不清

2019-04-09 18:14

影／邵子平領對岸身分證想要健保 蘇貞昌：門都沒有

2019-04-09 17:18

影／馬英九轟「護漁表現不像個政府」 台日協：沖之鳥要協商

2019-04-09 16:05

邵子平遭除籍還抗議沒健保 健保署：依法退保

2019-04-09 15:10

紅到對岸去 微博竟出現多個「王世堅」帳號

2019-04-09 15:10

大漏洞！逃稅數億 只罰數萬

2019-04-09 14:30

境外資金匯回 立委：租稅誘因不夠

2019-04-09 14:30

綠委連署修法 虛級化考試院

2019-04-09 14:13

綠委提精簡考試院組織 藍委：有違憲之虞

2019-04-09 14:12

時力黨工遭控持毒不起訴　李正皓：挺王浩宇退出政壇

2019-04-09 14:12

李進勇任中選會主委案 付委審查

2019-04-09 14:11

藍提案把阿扁關回去 遭綠封殺

2019-04-09 14:10

再拚高雄市長？ 陳其邁：不會吃碗內看碗外

2019-04-09 14:09

邵子平遭除籍 白色恐怖二代為他抱屈：時代悲劇誰體諒？

2019-04-09 13:56

基層籲徵召韓提早開全代會 國民黨：需審慎考量

2019-04-09 13:41

影／韓國瑜對上桌球奧運國手還會殺球 莊智淵：還不錯

2019-04-09 13:11

綠委再提案修《考試院組織法》虛級化考試院

2019-04-09 12:57

影／高市找桌球國手莊智淵代言 韓國瑜秀球技

2019-04-09 12:41

孫大千批王浩宇逢韓必反人格低 王反諷孫落選就走人

2019-04-09 12:34

爆料買帳號與韓國瑜有關 爆料者反被抓包帳號疑是買的

2019-04-09 12:28

逃漏稅五億僅罰十幾萬？ 時力促修法可罰逃漏稅額1至5倍

2019-04-09 12:07

影／狂罵、當網紅？藍委提案把阿扁關回去

2019-04-09 11:52

影／「儼然一尾活龍」 藍提案把阿扁關回去遭綠封殺

2019-04-09 11:33

拱陳其邁再拚高雄市長？陳：不會「吃碗內、看碗外」

2019-04-09 11:14

藍委批蔡政府藉口打假 動手箝制新聞自由

2019-04-09 11:09

中選會主委案表決 國民黨立委舉牌抗議

2019-04-09 10:52
看更多

熱門文章

影／「儼然一尾活龍」 藍提案把阿扁關回去遭綠封殺

2019-04-09 11:33

女儀隊長盼加入陸戰儀隊 陸戰隊：仍在研議樂觀其成

2019-04-09 14:40

王丹質疑韓國瑜演講唬爛？ 高市府出示邀請函打臉

2019-04-10 00:52

蔡賴分別開記者會談初選後 段宜康「心痛到說不出話」

2019-04-09 18:50

王金平發文「我有一個夢」有人叫好有人酸：白日夢吧！

2019-04-09 10:31

民進黨不了解賴清德 沈富雄：第一天出手就起手無回了

2019-04-09 12:56

共機越台海中線 國防部：飛彈部隊啟動接戰

2019-04-09 11:42

蔡英文脫黨參選？ 賴清德：要再查證

2019-04-09 22:12

韓國瑜訪哈佛 戈迪溫：韓對兩岸關係看法最受關注

2019-04-10 03:16

蔡正元：如果黨主席不是吳敦義 韓國瑜有2020嗎？

2019-04-09 14:38

影／以「獅子搏兔」比喻美國行 韓國瑜啟程訪美

2019-04-09 23:10

總統府內談黨內總統初選 蔡英文：怯戰不是我的風格

2019-04-09 11:57

與館長談統獨 賴清德：統一就像斯斯有兩種

2019-04-09 23:09

拱陳其邁再拚高雄市長？陳：不會「吃碗內、看碗外」

2019-04-09 11:14

賴清德：如果我贏初選 希望蔡總統也能支持我

2019-04-09 15:23

蘇起與韓國瑜見面 稱讚韓九二共識「講得很好」

2019-04-09 16:54

現任優先？ 扁：蔡總統講得不是那麼清楚但大家都聽懂

2019-04-10 04:52

【重磅快評】蔡英文不怯戰可合作 賴清德必然領教過

2019-04-09 18:34

王丹酸韓國瑜「唬爛吹牛被揭穿也不是第一次」

2019-04-10 08:16

影／韓國瑜對上桌球奧運國手還會殺球 莊智淵：還不錯

2019-04-09 13:11

民進黨總統初選已結束？謝龍介：從阿扁的態度就能看出

2019-04-09 11:46

蔡正元：邵子平當然沒有門 那像蘇貞昌家門那麼多！

2019-04-09 22:41

傳美遲售台F-16V？ 孫大千：民進黨癡心換川普政府絕情

2019-04-10 08:15

不僅空汙更爆水汙 中市府擬勒令中火1~4機組停工

2019-04-10 00:38

韓國瑜訪美伴手禮 選了這5樣

2019-04-09 21:27

【重磅快評】學者從政惡例 陳吉仲把專業變政治遮羞布

2019-04-09 16:28

回應蔡英文開記者會 柯文哲：慶幸我不是民進黨的

2019-04-09 12:29

陳水扁自拍照清晰紅潤 名嘴酸「最強防震手機」

2019-04-09 21:37

爆料買帳號與韓國瑜有關 爆料者反被抓包帳號疑是買的

2019-04-09 12:28

怕生變不公布訪美行程 韓國瑜：連去大學演講都有雜音

2019-04-09 13:29

館長犀利提問 賴清德：跟出拳一樣「又快又有力道」

2019-04-09 22:01

邵子平遭除籍 白色恐怖二代為他抱屈：時代悲劇誰體諒？

2019-04-09 13:56

蔡英文怕初選傷筋動骨？想當年蘇謝大戰血肉橫飛…

2019-04-10 08:00

宋楚瑜宣布 親民黨秘書長由李鴻鈞接任

2019-04-09 18:37

蔡賴終須一戰？卓榮泰這些舉措成了英系的箭靶﻿

2019-04-09 12:01

與館長談特赦扁 賴清德：阿扁不該去政治場合

2019-04-09 21:02

新聞眼／政府放任中火 執法標準在哪？

2019-04-09 23:56

蔡總統考慮離開民進黨？總統府澄清無此事

2019-04-09 21:27

影／蔡賴爲初選互槓 蔡問賴：是要誰退？還是要合作？

2019-04-09 17:25

誰在捍衛中華民國？ 賴清德：是主張獨立的人

2019-04-10 00:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top