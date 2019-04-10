黃國昌的發文是假訊息？ 陳吉仲今天公開道歉

2019-04-10 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農委會在給立法院的資料中，點出立委黃國昌臉書發文「領犬員人力不足，還要幫忙掃犬舍」是假訊息，引起立委黃國昌痛批莫名其妙、可惡至極；農委會主委陳吉仲昨致電黃國昌道歉，今天也在立法院對黃國昌公開道歉，黃國昌說他接受。

立法院經濟委員會今天進行邀請國家通訊委員會NCC、農委會進行防治假消息假新聞專案報告。

陳吉仲表示，黃國昌講的、寫的完全正確，他鄭重跟黃國昌鞠躬道歉，是因為過去非洲豬瘟防疫時，黃有打電話給他，有關領犬員相關問題，甚至讓他與領犬員直接對話，解決問題，結果昨天因為今天要來立法院進行假訊息報告作業，因為幕僚的作業疏失，他說他當然要負責督導的責任，造成對黃的傷害，他鄭重道歉。

電子媒體詢問，農委會打假會部會變成自己造假？陳吉仲說，假訊息的定義是惡意的、假的、造成傷害的，三個條件才構成假訊息，針對黃國昌昨天的臉書發文，農委會絕對不是故意的行為，農委會立刻更正，這與一般的假消息傳遞出去後沒更正完全不一樣的。

陳吉仲說，今天在立法院的資料有新的、完整的說明，擔心外界對農委會定義的假消息有不同的看法，但他每天都接受到假消息，看有沒有正式去處理，未來會修農產品市場交易法、糧食管理法提高罰款。是否跟農委會立場不同就是假訊息？他說當然不會，那個叫做「爭議」，如果有政策上的意見不同、批評、跟農委會政策不一致，絕對不是假消息。

農委會的假訊息電子檔報告，指2018年「55件+N」件爭議、假消息，今天資料全部拿掉。立委徐永明表示，昨天因為黃國昌事件，秘書室主任黃秀美到處去臉書留言道歉，甚至原來的資料中，國際知名的學者姜皇池投書評論「福甡11號的台灣遠洋漁業悲歌，台灣漁民處境比罪犯不如」都被列為假訊息，農委會要去理解自己有沒有能力去判斷，否則衝太急，今天就把資料拿掉，政策破功，農委會的標準、專業能力有沒有到那裡。

廖國棟表示，陳吉仲報告的情緒性很高，要急著護主，卻不做政策面的辯護，做這些比較小的事情，他說，假消息的始作傭者就是謝長廷、陳菊，一夜之間讓選舉翻盤，這就是假消息的始作傭者；民進黨有勇氣針對假消息做一定的程序處理，因為很多人是受害者無處宣洩，但誰來定義假訊息，農委會現在是球員兼裁判。