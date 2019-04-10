親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜赴美訪問
藍綠布局拚立委
台灣關係法40年
政治
軍事
綜合

不斷更新／直播中！《台北米其林指南2019》摘星名單

MLB／又是恐客症？ 陳偉殷2局挨4轟失10分

立委批雄中教官赴陸交流敵我不分 教長回應了

2019-04-10 09:42聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

教育部長潘文忠今天上午赴教委會「原住民學校體育人才三級培訓制度建構」暨「專科教育...
教育部長潘文忠今天上午赴教委會「原住民學校體育人才三級培訓制度建構」暨「專科教育定位發展暨人才培育」專題報告。記者杜建重／攝影
分享

高雄中學中校教官胡中中在清明連假期間，隨「學思達教學法分享平台」赴中國鄭州分享理念，被民進黨立委質疑，台灣最大的危機就是「敵我不分」。對此，教育部潘文忠表示，教官是現役軍人，有其特定身分，教官赴陸應以公假派遣的方式進行申請，初步審查胡姓教官的申請符合相關規定。至於外界關心教官參加的活動是否有違反軍人立場，教育部會再會同國防部進一步深入了解。

潘文忠今天上午赴教委會「原住民學校體育人才三級培訓制度建構」暨「專科教育定位發展暨人才培育」專題報告。

針對雄中教官胡中中在清明連假期間赴陸分享學思達教學法，潘文忠會前受訪時表示，據目前了解，今年3月高雄中學確實有提出派遣胡姓教官赴中國大陸進行相關交流活動，申請案的內容也符合教官出國相關作業及台灣地區公務人員及特定人員進出大陸的相關辦法。

潘文忠說，教官屬於現役軍人，有其特定的身分。如果要到大陸，主要原因包括探親、奔喪、參加學術交流活動，或是因為服務機關公家派遣。至於是否核定，也要依照相關程序進行。教育部也會嚴謹審查。

 至於外界關心教官參加的活動是否有違反軍人立場，潘文忠說，教育部會會同國防部，進一步了解胡姓教官在中國進行的活動，是否符合當時申請計畫的內容、有無違反相關規定等。

教官潘文忠教育部
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

不一樣的保外就醫 阿扁系列生活照網友羨慕了

2019-04-10 09:04

李登輝祕錄／兩岸密使之一…蘇志誠登場

2019-04-10 07:02

蔡賴相爭如火車對撞？鄭文燦：仍盼爭取最大共識

2019-04-10 10:13

黃國昌的發文是假訊息？ 陳吉仲今天公開道歉

2019-04-10 10:02

美國副助卿訪台 將出席美商會「謝年飯」

2019-04-10 00:51

視訊華府智庫 蔡總統籲美：保護台灣民主

2019-04-10 00:33

綠委提案修法 虛級化考試院

2019-04-10 00:21

蔡總統與美智庫對談 臉書提及與美方四項合作計畫

2019-04-09 22:45

蔡正元：邵子平當然沒有門 那像蘇貞昌家門那麼多！

2019-04-09 22:41

陳水扁自拍照清晰紅潤 名嘴酸「最強防震手機」

2019-04-09 21:37

扁自拍不見手抖 賴士葆怒：特赦的理由在哪裡？

2019-04-09 21:12

與館長談特赦扁 賴清德：阿扁不該去政治場合

2019-04-09 21:02

選當中國人還要享受台灣健保？蘇貞昌：門都沒有！

2019-04-09 20:59

宋楚瑜宣布 親民黨秘書長由李鴻鈞接任

2019-04-09 18:37

談兩岸局勢 蘇煥智：國家定位不清

2019-04-09 18:14

影／邵子平領對岸身分證想要健保 蘇貞昌：門都沒有

2019-04-09 17:18

影／馬英九轟「護漁表現不像個政府」 台日協：沖之鳥要協商

2019-04-09 16:05

邵子平遭除籍還抗議沒健保 健保署：依法退保

2019-04-09 15:10

紅到對岸去 微博竟出現多個「王世堅」帳號

2019-04-09 15:10

大漏洞！逃稅數億 只罰數萬

2019-04-09 14:30

境外資金匯回 立委：租稅誘因不夠

2019-04-09 14:30

綠委連署修法 虛級化考試院

2019-04-09 14:13

綠委提精簡考試院組織 藍委：有違憲之虞

2019-04-09 14:12

時力黨工遭控持毒不起訴　李正皓：挺王浩宇退出政壇

2019-04-09 14:12

李進勇任中選會主委案 付委審查

2019-04-09 14:11

藍提案把阿扁關回去 遭綠封殺

2019-04-09 14:10

再拚高雄市長？ 陳其邁：不會吃碗內看碗外

2019-04-09 14:09

邵子平遭除籍 白色恐怖二代為他抱屈：時代悲劇誰體諒？

2019-04-09 13:56

基層籲徵召韓提早開全代會 國民黨：需審慎考量

2019-04-09 13:41

影／韓國瑜對上桌球奧運國手還會殺球 莊智淵：還不錯

2019-04-09 13:11

綠委再提案修《考試院組織法》虛級化考試院

2019-04-09 12:57

影／高市找桌球國手莊智淵代言 韓國瑜秀球技

2019-04-09 12:41

孫大千批王浩宇逢韓必反人格低 王反諷孫落選就走人

2019-04-09 12:34

爆料買帳號與韓國瑜有關 爆料者反被抓包帳號疑是買的

2019-04-09 12:28

逃漏稅五億僅罰十幾萬？ 時力促修法可罰逃漏稅額1至5倍

2019-04-09 12:07

影／狂罵、當網紅？藍委提案把阿扁關回去

2019-04-09 11:52

影／「儼然一尾活龍」 藍提案把阿扁關回去遭綠封殺

2019-04-09 11:33

拱陳其邁再拚高雄市長？陳：不會「吃碗內、看碗外」

2019-04-09 11:14

藍委批蔡政府藉口打假 動手箝制新聞自由

2019-04-09 11:09
看更多

熱門文章

影／「儼然一尾活龍」 藍提案把阿扁關回去遭綠封殺

2019-04-09 11:33

女儀隊長盼加入陸戰儀隊 陸戰隊：仍在研議樂觀其成

2019-04-09 14:40

王丹質疑韓國瑜演講唬爛？ 高市府出示邀請函打臉

2019-04-10 00:52

蔡賴分別開記者會談初選後 段宜康「心痛到說不出話」

2019-04-09 18:50

王金平發文「我有一個夢」有人叫好有人酸：白日夢吧！

2019-04-09 10:31

民進黨不了解賴清德 沈富雄：第一天出手就起手無回了

2019-04-09 12:56

共機越台海中線 國防部：飛彈部隊啟動接戰

2019-04-09 11:42

蔡英文脫黨參選？ 賴清德：要再查證

2019-04-09 22:12

韓國瑜訪哈佛 戈迪溫：韓對兩岸關係看法最受關注

2019-04-10 03:16

蔡正元：如果黨主席不是吳敦義 韓國瑜有2020嗎？

2019-04-09 14:38

影／以「獅子搏兔」比喻美國行 韓國瑜啟程訪美

2019-04-09 23:10

總統府內談黨內總統初選 蔡英文：怯戰不是我的風格

2019-04-09 11:57

與館長談統獨 賴清德：統一就像斯斯有兩種

2019-04-09 23:09

拱陳其邁再拚高雄市長？陳：不會「吃碗內、看碗外」

2019-04-09 11:14

賴清德：如果我贏初選 希望蔡總統也能支持我

2019-04-09 15:23

蘇起與韓國瑜見面 稱讚韓九二共識「講得很好」

2019-04-09 16:54

現任優先？ 扁：蔡總統講得不是那麼清楚但大家都聽懂

2019-04-10 04:52

【重磅快評】蔡英文不怯戰可合作 賴清德必然領教過

2019-04-09 18:34

王丹酸韓國瑜「唬爛吹牛被揭穿也不是第一次」

2019-04-10 08:16

影／韓國瑜對上桌球奧運國手還會殺球 莊智淵：還不錯

2019-04-09 13:11

民進黨總統初選已結束？謝龍介：從阿扁的態度就能看出

2019-04-09 11:46

蔡正元：邵子平當然沒有門 那像蘇貞昌家門那麼多！

2019-04-09 22:41

傳美遲售台F-16V？ 孫大千：民進黨癡心換川普政府絕情

2019-04-10 08:15

不僅空汙更爆水汙 中市府擬勒令中火1~4機組停工

2019-04-10 00:38

韓國瑜訪美伴手禮 選了這5樣

2019-04-09 21:27

【重磅快評】學者從政惡例 陳吉仲把專業變政治遮羞布

2019-04-09 16:28

回應蔡英文開記者會 柯文哲：慶幸我不是民進黨的

2019-04-09 12:29

陳水扁自拍照清晰紅潤 名嘴酸「最強防震手機」

2019-04-09 21:37

爆料買帳號與韓國瑜有關 爆料者反被抓包帳號疑是買的

2019-04-09 12:28

怕生變不公布訪美行程 韓國瑜：連去大學演講都有雜音

2019-04-09 13:29

館長犀利提問 賴清德：跟出拳一樣「又快又有力道」

2019-04-09 22:01

邵子平遭除籍 白色恐怖二代為他抱屈：時代悲劇誰體諒？

2019-04-09 13:56

蔡英文怕初選傷筋動骨？想當年蘇謝大戰血肉橫飛…

2019-04-10 08:00

宋楚瑜宣布 親民黨秘書長由李鴻鈞接任

2019-04-09 18:37

蔡賴終須一戰？卓榮泰這些舉措成了英系的箭靶﻿

2019-04-09 12:01

與館長談特赦扁 賴清德：阿扁不該去政治場合

2019-04-09 21:02

新聞眼／政府放任中火 執法標準在哪？

2019-04-09 23:56

蔡總統考慮離開民進黨？總統府澄清無此事

2019-04-09 21:27

影／蔡賴爲初選互槓 蔡問賴：是要誰退？還是要合作？

2019-04-09 17:25

誰在捍衛中華民國？ 賴清德：是主張獨立的人

2019-04-10 00:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top