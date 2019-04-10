立委批雄中教官赴陸交流敵我不分 教長回應了

2019-04-10 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教育部長潘文忠今天上午赴教委會「原住民學校體育人才三級培訓制度建構」暨「專科教育定位發展暨人才培育」專題報告。記者杜建重／攝影 分享 facebook

高雄中學中校教官胡中中在清明連假期間，隨「學思達教學法分享平台」赴中國鄭州分享理念，被民進黨立委質疑，台灣最大的危機就是「敵我不分」。對此，教育部長潘文忠表示，教官是現役軍人，有其特定身分，教官赴陸應以公假派遣的方式進行申請，初步審查胡姓教官的申請符合相關規定。至於外界關心教官參加的活動是否有違反軍人立場，教育部會再會同國防部進一步深入了解。

潘文忠今天上午赴教委會「原住民學校體育人才三級培訓制度建構」暨「專科教育定位發展暨人才培育」專題報告。

針對雄中教官胡中中在清明連假期間赴陸分享學思達教學法，潘文忠會前受訪時表示，據目前了解，今年3月高雄中學確實有提出派遣胡姓教官赴中國大陸進行相關交流活動，申請案的內容也符合教官出國相關作業及台灣地區公務人員及特定人員進出大陸的相關辦法。

潘文忠說，教官屬於現役軍人，有其特定的身分。如果要到大陸，主要原因包括探親、奔喪、參加學術交流活動，或是因為服務機關公家派遣。至於是否核定，也要依照相關程序進行。教育部也會嚴謹審查。

至於外界關心教官參加的活動是否有違反軍人立場，潘文忠說，教育部會會同國防部，進一步了解胡姓教官在中國進行的活動，是否符合當時申請計畫的內容、有無違反相關規定等。