不一樣的保外就醫 阿扁系列生活照網友羨慕了

2019-04-10 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



保外就醫的前總統陳水扁4月6日在臉書貼出一張與3名女子的合照，引發網友熱議。事實上，阿扁臉書生活照多采多姿，包括年輕辣台妹左右合照、阿扁輕攬害羞女扁迷、開心洗頭髮等，讓很多網友羨慕不已；宅神朱學恒狠酸：「第一屆受刑人激怒單身狗大賽開始」，「等等，說好的手抖呢？他Ｘ的拍照比我還要穩。」

3月11日，前總統陳水扁貼出「獨立山上的辣台妹」。圖/取自陳水扁臉書「新勇哥物語」 分享 facebook

陳水扁不僅在臉書「新勇哥物語」貼出生活照曬幸福，至今仍常對政治表示「關心」。時值民進黨總統初選協調關鍵期，扁昨天貼文質疑蔡英文總統「抗壓性與自信心哪裡去了？」他也放話要出席5月9日凱達格蘭基金會感恩募款餐會，「一定會上台演講、談政治」，這是他「人生最後公開活動」。

行政院前院長賴清德昨晚與館長直播時，賴再度聲援表示，檢察官在偵辦陳水扁案件時，不但叫當時證人作偽證，原來的審理法官還被換掉，換成一個不公正的法官；他認為陳水扁的判決有失公平，「任何人碰到這種事，都應該說句公道話」。

不過，賴清德也說，他知道現在特赦一事，大多數人民持反對意見；他也認為扁不該去政治性場合，應該受到醫療照護。

對於阿扁生活照，網友留言很兩極，有人留言「永遠的台灣之子。謝謝阿扁總統讓我認識民主的真諦」、「阿扁真勇」、「紅光滿面，氣色看起來比陳致中還好」。

大部分網友很KUSO，「人帥真好！」「手機防手震功能真好」、「這麼健康的保外就醫，民進黨說好的司法改革呢？」「該回去了吧！」。

今年1月，前總統陳水扁貼照「剃頭毛，迎新年」。圖/取自陳水扁臉書「新勇哥物語」 分享 facebook

3月5日，前總統陳水扁遇到要求合照卻也害羞的扁粉。圖/取自陳水扁臉書「新勇哥物語」 分享 facebook