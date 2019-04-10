林濁水：賴清德的義無反顧本色 根本是創黨黨員

2019-04-10 08:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



民進黨黨內初選協調僵局，前立委沈富雄日前在政論節目中評論，民進黨的人不夠了解賴清德。民進黨新系大老林濁水今天臉書表示，「沈富雄說話好嚇人」，林表示，「決定了就義無反顧就是民進黨的本色」，「幾位不知或忘了建黨本色的人，地位雖特別高，聲量特別大，掩蓋了其他的聲音，但是為什麼，賴仍然還走得下去？因為賴的確沒有入錯黨，他根本就是創黨黨員。」

林濁水說，外界評論民進黨不了解賴淸德，不知道賴決定了，就會一路走下去不回頭。林反問，「整個黨不了解他？那豈不是賴入錯了黨？」

林表示，其實決定了就義無反顧，豈不就是民進黨的本色，否則在1986年，為什麼會有一群人先向家人交代後事，然後去參加創黨大會？在國會全面改選時，當選的51立委，為什麼政治犯、黒名單、政治犯家人、美麗島辯護律師加起來過半？

林說，現在黨內很多人不了解這精神，那是因為有創黨經歷的，現在已經是絕對少數，其中有經歷過的，又大有忘了建黨本色的人，而不是賴入錯了黨。