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蔡英文怕初選傷筋動骨？想當年蘇謝大戰血肉橫飛…

傳美遲售台F-16V？ 孫大千：民進黨癡心換川普政府絕情

2019-04-10 08:15聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

時代雜誌引述三名美方官員說法，表示美國在敲定對陸貿易協議前，美國總統川普已暫時擱置售台F-16V戰鬥機計畫。民進黨立委說最後應會准（https://udn.com/news/story/10930/3740209 ）。前立委孫大千說，拜託民進黨政府別再騙了，這是標準的「熱臉貼冷屁股」，民進黨的癡心，換來川普政府的絕情。

孫大千說，台灣人民應該有的六點覺悟：

第一，台灣的命運應該由我們自己來決定，而不是一廂情願地把我們的生死交到外國勢力的手上。

第二，台灣應該在中美兩大強權之中，營造有利自身的灰色地帶，維持具備彈性的戰略距離，而不是不顧一切地選邊站，打前鋒，當小弟。

第三，台灣應該展現自我防備的決心和能力。但是，對外軍事採購也應該堅定拒絕賣方漫天喊價，予取予求。

第四，台灣的國防戰略應該力行避戰而不求戰，防衛而不攻擊。如果民進黨持續的惹是生非，挑釁生事，買再多的飛機和坦克也不夠用。

第五，台灣不應該成為美中對抗當中的肉票，讓華府藉由台灣當籌碼，擄人勒贖，要挾北京，獲取暴利。最終苦了台灣，瘦了北京，肥了美國。

第六，民進黨及台獨人士長久以來灌輸台灣人民，美日必然會協防台灣的天真想法，根本就是海市蜃樓，不切實際的謊言。

前立委孫大千。本報資料照片
前立委孫大千。本報資料照片
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民進黨北京孫大千
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