蔡總統與美智庫對談 臉書提及與美方四項合作計畫

2019-04-09 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統在與美國三大智庫視訊會議後，隨即透過臉書發文，先是幽默地說，「你們是不是練了很多英文聽力？」她表示，透過這場視訊會議，她和美國的好朋友們，一起回顧了台灣關係法立法40週年以來，台美關係進展的歷程。她也堅定表達了來自台灣的聲音，展現我們堅持民主自由和守護主權的決心。

蔡總統說，從她擔任總統以來，在美國國會大力支持下，台灣關係法持續成為台美雙邊互動的原則，台灣跟美國的夥伴關係，是前所未有的穩固。

蔡總統提及與美方進行的四項計畫，包括一、 成立「印太民主治理諮商」平台；二、舉辦「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」；三、擴大推動「台美全球合作暨訓練架構」（GCTF）；四、和「美國海外私人投資公司」（OPIC）合作投資。

蔡總統說，我們很清楚告訴國際社會，台灣很樂意、也有能力盡一己之力，要與理念相近國家一起達成共享的願景。台灣就是印度太平洋地區最重要的行動者之一。

以下是蔡總統臉書全文：