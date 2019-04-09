蔡正元：邵子平當然沒有門 那像蘇貞昌家門那麼多！

2019-04-09 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



台籍的法學博士邵子平，入籍中國，今年3月回台觀光，被查獲註銷國籍。邵子平怒轟政府違憲，行政院長蘇貞昌說，想當中國人，卻有想要有台灣的福利，門都沒有。國民黨政策會前執行長蔡正元今天在臉書貼文質疑，邵子平當然沒有門，那像蘇貞昌家裡門那麼多，但民進黨這些高貴的包子站在邵子平的過往歷史面前，又有什麼門？

蔡正元表示，邵子平是誰？邵子平是國民黨政府派去替聯合國工作的外交官；邵子平信奉民主自由，替台獨份子仗義直言，還岀錢岀力援救身陷牢獄的台獨人士。

蔡正元指出，邵子平信奉中國統一，但更信奉言論自由，拚命維護台獨的言論自由，被國民黨政府列為黑名單，註銷台籍身份證和護照。輪到邵子平走頭無路改申請大陸身份證，維持聯合國的職位，度過難關。

蔡正元表示，現在邵子平老了，想到台獨政權當家，應該可以施捨一下，免於黑名單的困境，申請恢復台籍。但蘇貞昌氣壯山河，痛斥邵子平持有陸籍，想恢復台籍，門都沒有！

蔡正元質疑，邵子平當然沒有門，那像蘇貞昌家裡門那麼多，當皇民有門可以，和日本統治者吃香喝辣，當台獨律師只要動動嘴，又不必真的玩命，就有門能加冠晉爵，當然什麼門都有。