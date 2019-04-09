蔡英文脫黨參選？ 賴清德：要再查證

2019-04-09 22:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



總統蔡英文、行政院前院長賴清德及民進黨主席卓榮泰今天先後發表談話，但有媒體指出，蔡總統考慮是否離開民進黨，賴清德今晚表示，這個可能還要查證，因為現在整個初選還在進行當中，這個消息有點突兀，恐怕可能還要再查證。