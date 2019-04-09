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蔡英文脫黨參選？ 賴清德：要再查證

2019-04-09 22:12聯合報 記者王敏旭╱即時報導

總統蔡英文、行政院前院長賴清德民進黨主席卓榮泰今天先後發表談話，但有媒體指出，蔡總統考慮是否離開民進黨，賴清德今晚表示，這個可能還要查證，因為現在整個初選還在進行當中，這個消息有點突兀，恐怕可能還要再查證。

賴清德今晚間與館長陳之漢直播結束後，被媒體問到民進黨主席卓榮泰說初選可能保有彈性，賴清德表示，他有親自看，也認為主席捍衛民主制度的決心很堅強，卓認為初選制度已經公告，而且初選已經在進行，不宜做任何變動。

行政院前院長賴清德（左起）今晚間與館長陳之漢進行直播。記者王敏旭／攝影
行政院前院長賴清德（左起）今晚間與館長陳之漢進行直播。記者王敏旭／攝影
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賴清德民進黨卓榮泰
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