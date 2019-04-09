館長犀利提問 賴清德：跟出拳一樣「又快又有力道」

2019-04-09 22:01 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



行政院前院長賴清德投入民進黨總統初選，賴今晚到新北林口找「館長」陳之漢進行直播，過程中館長針對統獨等議題都犀利提出問題，賴清德表示，他今天有見識到，就跟館長出拳一樣「又快又有力道」。

賴清德今晚結束直播後受訪指出，他回答每個問題都很有誠意，就他所知道的、曾經做過的事情，或是他相信得事情，來跟館長和所有朋友說明，他也希望透過這樣的機會跟網友多多溝通。

賴清德指出，他在節目中與館長分享，就國民黨、民進黨的兩岸主張，大家必須要分辨，主張統一者會捍衛中華民國，還是主張台灣已經是主權獨立的國家台灣獨立論者可以捍衛中華民國，如果分清楚的話，就不難做出選擇。

賴清德說，他真的非常高興館長給他機會上節目，館長就是一個愛國者，捍衛中華民國，也維護台灣民主自由人權的生活，這樣的理念他非常欽佩，館長問的他也都盡量回答，到底滿不滿意？要看網友大家的意見。