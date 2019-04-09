退休公務員赴陸能否續領退休金？銓敘部報你知

2019-04-09 22:00 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



台灣法學專家邵子平因領有中國大陸身分證，遭內政部移民署依法廢止台灣戶籍，引發熱議。究竟退休公務員到大陸地區可不可以繼續領退休金？銓敘部「公務人員年金改革知多少」臉書專頁今天表示，依照「兩岸條例」第26條和新的退撫法第72條規定，退休公務員前往大陸地區「長期居住」才會被列為「暫停」或「停止」月退休金的對象。換句話說，在大陸地區若不是「長期居住」,也沒有其他不能支領退休金的情形時，退休金仍然照發。

針對「長期居住」、「暫停」或「停止」月退休金的認定標準，銓敘部說明，「長期居住」是依「兩岸條例細則」規定，以赴大陸地區居住、停留，1年內合計超過「183天」為準。若是在大陸地區「長期居住」、但「沒有在大陸地區設戶籍或領用其護照」者，只會「暫停」發給月退休金，待親自回到台灣後，可以申請恢復發給，同時補發「暫停」發給的月退休金；但超過10年請求權時效者，不得補發。

至於在大陸地區「長期居住」、且「在大陸地區設有戶籍或領用其護照」者，銓敘部表示，因為已經喪失台灣地區人民身分，應該要「停止」發給月退休金，等到回復台灣地區人民身分後，可以申請恢復發給；但停止發給的月退休金，不得補發。

因此，銓敘部表示，邵子平已經領有中國身分證，就是在大陸地區設有戶籍，如果領有公務人員月退休金或是優惠存款，依照前面的規定，自然是要停止發給。