韓國瑜訪美伴手禮 選了這5樣

2019-04-09 21:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今天深夜啟程訪美，9天行程將造訪波士頓、洛杉磯、聖荷西等地，幕僚準備高雄港版畫、琉璃珠項鍊、旗津窯杯、那瑪夏高山茶、姊妹市明信片等五款伴手禮，融合高雄特色及元素，讓城市行銷更有力量。

韓國瑜此行是應哈佛大學、史丹福大學邀請，他將與當地學子分享擔任市長的經驗及城市願景，也安排參訪洛杉磯、矽谷等地知名企業。韓表示，矽谷是全球高科技產業重鎮，可作為高雄未來發展的學習與借鏡；數場經濟座談會，將為高雄招商引資，他也會與波士頓、南加等地僑界交流。

國立中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿表示，韓國瑜是藍營問鼎總統大位的熱門人選，美國行對韓的政治聲望有加分作用，美國會把握這次機會對他「面談」，不僅國內，美方也會關注韓的一言一行。

張也提到，今年二二八連假，桃園市長鄭文燦率團出訪美國，當時有拜會洛杉磯市副市長Nina Hachigian（何契珍）等人，韓此行訪美也安排與Nina Hachigian（何契珍）碰面，藍綠直轄市長的「領頭羊」出國拚城市行銷，也累積個人政治能量，雙方陣營暗中較勁，會面對象與規格也不免被外界拿來比較。