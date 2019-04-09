扁自拍不見手抖 賴士葆怒：特赦的理由在哪裡？

2019-04-09 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



前總統陳水扁日前在臉書粉專「新勇哥物語」PO出一張與三位女性的自拍照，不僅引來「宅神」朱學恒質疑「說好的手抖呢？」消息一出，網友也展開熱烈討論。國民黨立委賴士葆抨擊，「停止阿扁保外就醫」的提案在立法院被封殺，民進黨全黨力挺三審定讞的貪汙犯，這是民進黨所謂的台灣價值。

國民黨團今天在立院院會提出變更議程，要求法務部立即撤銷陳水扁的保外就醫資格、將其送回台中監獄，並舉牌疾呼「把阿扁關回去！」表決結果，以贊成50比反對28票遭否決提案。

賴士葆大罵，立法院是一個沒有是非，只有立場的地方，阿扁保外就醫以來，長期在國人面前身體健壯像一尾活龍，到處活動，違反中監規定，當網紅評論政治，言行舉止囂張跋扈，中氣十足狂罵韓國瑜25分鐘，如此高調讓國人憤慨。