扁自拍不見手抖 賴士葆怒：特赦的理由在哪裡？
前總統陳水扁日前在臉書粉專「新勇哥物語」PO出一張與三位女性的自拍照，不僅引來「宅神」朱學恒質疑「說好的手抖呢？」消息一出，網友也展開熱烈討論。國民黨立委賴士葆抨擊，「停止阿扁保外就醫」的提案在立法院被封殺，民進黨全黨力挺三審定讞的貪汙犯，這是民進黨所謂的台灣價值。
國民黨團今天在立院院會提出變更議程，要求法務部立即撤銷陳水扁的保外就醫資格、將其送回台中監獄，並舉牌疾呼「把阿扁關回去！」表決結果，以贊成50比反對28票遭否決提案。
賴士葆大罵，立法院是一個沒有是非，只有立場的地方，阿扁保外就醫以來，長期在國人面前身體健壯像一尾活龍，到處活動，違反中監規定，當網紅評論政治，言行舉止囂張跋扈，中氣十足狂罵韓國瑜25分鐘，如此高調讓國人憤慨。
賴士葆質疑，法務部任憑阿扁踐踏司法，挑臖政府的公權力，不敢有任何作為，法治沉淪，這是司法的一國兩制，請問民進黨政府公平公理正義的分際在哪裡？扁家貪汙的罪證確鑿，是連美國的司法部門都認證，至今阿扁不認罪，要求特赦的理由在哪裡？還有幾個案子還沒有審理？特赦的法理基礎在哪裡？台灣還有司法嗎？還有黑白是非嗎？這一天令人痛心疾首，哀悼一個包庇縱容的民進黨政府和違法亂紀的阿扁。
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