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與館長談特赦扁 賴清德：阿扁不該去政治場合

2019-04-09 21:02聯合報 記者丘采薇╱即時報導

登記民進黨總統初選的行政院前院長賴清德今天與館長陳之漢一起直播，進行「神魔對談」。一開始就被問到對前總統陳水扁特赦的態度？對此賴清德說，他認為陳水扁在司法審判時遭到不公平待遇，

檢察官在偵辦案件時跟證人串供，後來換了法官，又用了以往比較少用的審判原則，過去採「罪刑法定原則」，後來卻用「實質影響力」，任何人碰到這種事情，都應該說句公道話。

館長問，總統是那麼神聖的職業，卻涉入那麼多案子，相對在台灣來說，犯法的人，沒有人有機會可以保外就醫又可以出席選舉造勢且趴趴走。

賴清德回應，他也知道反對特赦的意見比較多，阿扁現在保外就醫，他也認為阿扁不應該去政治性場合，應該要盡量受到醫療照護。

賴清德說，第一家庭的司法案件會造成台灣社會傷害，但他認為，阿扁以前從事民主運動，也因為言論自由被關過，當總統也為台灣做了很多事情。他也提到，過去馬英九當總統時也公開說考慮特赦阿扁，如果這個問題能解決，抱著寬恕的心往前走，對社會和解較有利。

館長也說，蔡英文總統上台後說要司法改革，但判死刑沒有處理，感覺法律在演戲，台灣是一個犯罪天堂，刑責太低，民眾會覺得做好人該死，每當社會發生重要案件，就說犯罪的人可教化，這樣是玩真的還玩假的？

對此賴清德說，他如果有機會當總統，一定會好好推動司法改革，尤其是恐龍法官及不食人間煙火的司法人員，他當行政院長的時候，也有修法，但他相信很多法律沒有改到，未來他會跟館長請教。

賴清德館長行政院
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