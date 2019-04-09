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交通轉運中心設施閒置 監院糾正嘉市府與公路總局

2019-04-09 20:21聯合報 記者程嘉文╱即時報導

監察院交通及採購委員會因此通過監委章仁香、林雅鋒、仉桂美的調查報告，指出交通部公路總局補助嘉義市府辦理「先期交通轉運中心」，然而預計每天應提供800班次以上之轉運中心，實際運量不到一半，部分設施空間閒置未利用，因此提案糾正市政府及公路總局。

章仁香、林雅鋒、仉桂美表示，經實地履勘、函詢及詢問相關主管人員，發現嘉義市府遲未依投資契約，成立先期交通轉運中心營運績效評估委員會，並完成年度評估，又未依「促進民間參與公共建設法」增訂條文規定，每年至少辦理1次營運績效評定，直到106年9月13日始辦理第1次營運績效評估，任令中心部分委外營運項目績效連續多年欠佳，始終未能解決，顯未善盡履約管理及督導之責。

監委也說，交通部公路總局未能掌握該轉運中心啟用後即閒置之情形，經媒體報導後，才提經行政院活化閒置公共設施專案小組列管追蹤，消極懈怠導致斲傷政府形象；解除列管後，又未掌握該轉運中心前棟及後棟2樓室內空間持續閒置情形，即時輔導協助改善，亦有疏失，除應糾正之外，並請交通部轉飭公路總局，積極協助嘉義市府協調嘉義縣公共汽車管理處營運之市區公車進駐，以提高轉運中心月台使用率，進一步帶動人潮，活化內部空間。

三名監委說，本案調查報告另指出下列缺失，請嘉義市政府確實檢討改進：

一、嘉義市政府於辦理轉運中心先期規劃時，對於嘉義市區公車營運情形有欠考慮，既未事先協調確認嘉義縣公車之進駐意願，亦未同時進行市區公車路網調整；中心開始營運後，市政府又未積極協調嘉義縣營運之既有市區公車進駐，致該轉運中心前棟月台使用效率低落。該轉運中心因部分公路客運進駐情形不佳，以及市區客運未進駐，導致平均每日發車僅約330班次，遠不及800餘班次之預期目標。

二、轉運中心自100年1月開始營運後，其室內空間除後棟1樓正常使用外，前棟1樓、2樓及後棟2樓均幾近閒置，市政府直到107年，始研擬變更增加商業空間以串連商業行為、提高招商意願，惟迄今仍因資料不齊遭退件，而重提申辦中，顯見先期規劃之商業空間配置或有不周，後續亦未積極辦理變更改善，核有怠失。

監察院。圖／報系資料照片
監察院。圖／報系資料照片
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