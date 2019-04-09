調解機師勞資糾紛不力 監委促交通部勞動部改進

2019-04-09 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



華航機師於今年農曆新年期間發生罷工行動，監察院交通及採購委員會於今（9）日通過委員仉桂美所提調查報告。仉桂美表示，機師工會與華航、長榮兩家航空公司協商不成、醞釀罷工時，交通部未即時以主管機關立場介入，積極促進雙方自主協商，迫使工會在無法與資方實質有效協商情形下，選擇於農曆春節期間發動實際罷工，造成民生重大影響，請交通部檢討改進。

至於華航在春節期間罷工，引發社會出現罷工是否應該建立「預告期」的爭議。對此報告指出，請行政院督促勞動部，會同相關目的事業主管機關，進行通盤研議。

仉桂美強調，交通部明知「航空器飛航作業管理規則」與法律位階較高之「勞動基準法」，二者在工作與休息時間等規定出現競合與矛盾，卻無積極協商與調整作為，導致無法預控勞資爭議風險與避免擴大。交通部如認民航運輸業特殊產業性無法一體適用勞動基準法，就應以目的事業主管機關立場提供專業意見，會同勞動部妥予研議並謀解決之道。

報告也指出，勞動部於資方主張「職業工會不存在罷工權」、「調解期間不得為爭議行為」時，未以主管機關專業即刻澄清並提醒資方，最終激化為實質罷工，此外在罷工期間，勞動部亦未發揮專業把關、協商潤滑角色，導致雙方拉鋸持續，影響消費者權益，歷時7天、4次座談會議始達成共識，請勞動部檢討改進。