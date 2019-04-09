宋楚瑜宣布 親民黨秘書長由李鴻鈞接任

2019-04-09 18:37 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



親民黨團總召李鴻鈞。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影 分享 facebook 親民黨前秘書長秦金生2017年1月辭世後，黨秘書長一職懸缺至今。親民黨今發布新聞稿宣布，黨主席宋楚瑜在今天召開全國委員會時，提議由親民黨立法院黨團總召李鴻鈞出任秘書長，經在場全國委員一致鼓掌通過。

宋楚瑜表示，黨秘書長是一個非常辛苦的工作，從創黨時的秘書長鍾榮吉、到後來接任的蔡鐘雄、秦金生皆為了親民黨勞心勞力，無私奉獻。他特別拜託李鴻鈞接下這個職務，協助處理、推動黨的諸多事務，也特別表示感謝他願意擔此重任。

親民黨表示，李鴻鈞為日本大學結構工程學博士，才能卓越，學優則仕，自當選第五屆立法委員後，連任第六、七、八、九屆，十八年的從政生涯，廣結善緣，累積豐沛人脈，為民喉舌，並協助政府拓展台日關係，造福桑梓。李鴻鈞擔任立委期間，對許多重大法案見解獨到，在與其他政黨協商時，更發揮超越黨派，公道穩定的力量，贏得朝野政黨的一致肯定，充分展現務實、專業、理性的問政風格。

李鴻鈞目前也是立法院台日交流聯誼會副會長、社團法人台灣智慧建築協會理事長、社團法人台灣防災教育訓練學會常務理事、顯應祖師泰山巖主任委員。曾任淡江大學建築所兼任副教授、中華民國紅十字會總會理事、台灣民主基金會董事。

親民黨表示，3月29日已選出新任黨主席及全國委員，根據「親民黨黨章」規定，全國委員共40席，今天共有36人出席全國委員會議，會中除了通過「親民黨黨章」修正草案、「親民黨公職候選人提名辦法」，並同意宋楚瑜所提的「中央決策委員名單」及「秘書長人事案」。