韓國瑜赴美前爆忙 教育、觀光滿檔

2019-04-09 18:33 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



高雄市長韓國瑜將於9日晚間赴美，預計將於哈佛、史丹佛等名校舉辦閉門演講。 分享 facebook 高雄市長韓國瑜9日晚間將赴美「面試」！但他晚上上機前行程滿載，從雙語教育、好書推薦到推廣觀光，可謂馬不停蹄。本次出訪美國將造訪哈佛、史丹佛等名校，並預計於兩校發表演說。路程將途經波士頓、洛杉磯、聖荷西等重鎮，並參訪當地高科技產業。

推薦好書試AI

韓國瑜9日出席高雄市府4月好書推薦活動，對於被推薦的《福爾摩沙大旅行》，他說，書中介紹150年前，9位傳教士與旅行家在台灣規劃的探訪路線，若再參照今天台灣旅遊推薦路線做比較，包括時空、鄉土、環境變遷等，都很有參考價值。韓也呼籲，現在手機太方便，導致民眾閱讀量越來越少，高市府希望拋磚引玉，鼓勵市民朋友多讀書。

緊接著韓國瑜匆匆現身高市府與台灣微軟的合作發布會現場，並宣布高市府和微軟將共同合作AI數位雙語教育。他強調，高雄過去長期在教育資源的分配上比較薄弱，尤其是遭遇經濟困難的學子。他也現場示範AI的翻譯功能，甚至連「貨出得去，人進得來，高雄發大財」都能精準翻譯。

與國手PK桌球

「市長桌球還不錯，再多練習就可以」，我國桌球名將莊智淵受邀擔任4月高雄代言人，在活動上與近20年未打桌球的韓國瑜較量。韓國瑜趕忙說，高雄將來想成為快樂的城市，運動一定不可缺少，莊智淵是高雄子弟，代言絕對「特有感」。

韓國瑜現場也贈送莊智淵原住民的「勇士之珠」，預祝他在明年東京奧運得球桌上為國爭光。

韓國瑜將在9日晚間啟程赴美，預計停留波士頓、洛杉磯及聖荷西等城市，並在哈佛、史丹佛等名校舉辦閉門演講，日前女兒韓冰受訪時也說，韓國瑜練習完講稿覺得很滿意，開玩笑說搞不好自己可以去念哈佛。這次韓冰不會隨行，而韓國瑜本次也將與當地僑胞茶敍，目前門票均已搶購一空。韓國瑜預計於18日返抵台灣。

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