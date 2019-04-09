談兩岸局勢 蘇煥智：國家定位不清

2019-04-09 18:14 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



前台南縣長蘇煥智指出，台灣政治現在最大的問題在於國、民兩黨都對於國家定位解釋不清。(photo by wikipedia) 分享 facebook 台灣朝野對國家定位解釋不清，國家未來堪憂？前台南縣長蘇煥智9日在演講中指出，台灣目前對外最大問題在於國、民兩黨對於國家地位都解釋不清、態度模糊，給了中國可趁之機，而近期雖然國際間紛紛排擠中國，但因為中共內部鷹派崛起，台灣若要推動正名制憲也顯得冒進，當務之急是台灣要做好自己民主國家的典範，加速中國民主化進程。

國家定位解釋不清

前副總統呂秀蓮9日邀請東吳大學副教授胡伯硯、華梵大學副教授張壯熙、前考選部長林嘉誠及蘇煥智等專家學者探討兩岸政黨政治議題。蘇煥智指出，對台灣的國家定位，國民黨認為九二共識就能解釋一切，但卻什麼都無法解釋；民進黨則是華獨跟台獨兩派在鬥爭，像前行政院長賴清德在閣揆任內主張華獨，卸任後卻又參加台獨團體的正名制憲活動，就是民進黨對於國家地位不夠清楚的最佳寫照。

而有些人主張，目前國際情勢對台灣極為友善，正是推動正名制憲的最佳時機，但蘇煥智認為這個想法過於冒進，因為中國目前正處於經濟發展陷入瓶頸、民族主義跟鷹派崛起的時候，假設這些激進份子開始行動，狀況可能連美國也無法控制。

加速中國民主化

但台海並非沒有回頭的餘地，蘇煥智指出，西方對於中國從經濟成長帶動民主發展的未來已經徹底失望，然他對此仍抱持希望。當下中國正處於高度人治、權力移轉機制未完全的時刻，為此台灣必須做好自由民主的典範，成為中國未來發展的楷模，一旦中國開始自由民主化，台海問題自然就有辦法和平解決。

「不只是對外，台灣內部也有個嚴重問題要解決，就是民眾不再獨立思考。」蘇煥智警告，跟過去民運盛行時期相比，台灣民眾獨立思考、深入研究的精神大幅衰退，變成一味跟從媒體報導，只去關注年改、能源等眼前議題，更長遠的高齡化社會、國家未來等議題卻興趣缺缺，用圍棋術語講就是「隨子追逐」，這個是台灣內部極需注意的問題。

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