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台南立委民進黨內初選協調生變 被協調者：拒絕和稀泥

2019-04-09 17:06聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市立委選舉民進黨黨內初選競爭激烈，今晚將進行協調，但已有人請假不到場，協調困難。

台南市立委選舉6個選區中，第2、3、5及6選區，民進黨內都由現任立委郭國文、陳亭妃、林俊憲及王定宇單一登記，無人競爭，但大新營地區的第1選區有4人登記，包括現任葉宜津、前副市長顏純左、前農委會副主委李退之、前議員賴惠員。

原本中央黨部委託市長黃偉哲晚間在新營市黨部協調，但蔡旺詮已請假，表明不接受協調。

蔡旺詮表示，決定選擇和廣大民意站在一起，此次地方選舉民進黨敗選後，黨公職應該都感受到了人民對政治的希望求新求變以及對於派系政治壟斷的反省聲浪，在在顯示人民對政治及政黨的信任度的降低。於此當下，政黨不論是民進黨或是國民黨，都應該避免協商程序，既然已登記，則應把選擇權交由人民決定。所以，自己決定更堅定的努力勇往邁進，予以新的選區合併的新化丶新市丶永康的鄕親能夠有一新的選擇。因此，決定婉拒出席協商，堅定參選到底，不和稀泥並由廣大的民意來決定此次民進黨的立委人選！

曾經擔任過兩屆市黨部主委的蔡旺詮進一步表示，雖然各政黨都有所謂的協商流程，但往往協商過程充滿妥協丶不公開和想像空間，反而給人民對政治更加不信任，所以，主張各政黨應該儘可能避免協商程序，力求簡單透明，直接把參選人的選擇權交由人民決定，才是目前最好的方法。若是透過少數的協商來決定人選，如此只會讓人民對政治更冷漠，對政黨更失望而己，回歸民意的感受才是王道。

積極投入台南第4選區立委選舉的蔡旺詮拒絕協調，圖為菜市場拜票情況。圖／蔡旺詮提供
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積極投入台南第4選區立委選舉的蔡旺詮拒絕協調，圖為他菜市場拜票情況。圖／蔡旺詮提...
積極投入台南第4選區立委選舉的蔡旺詮拒絕協調，圖為他菜市場拜票情況。圖／蔡旺詮提供
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積極投入台南第4選區立委選舉的蔡旺詮拒絕協調，圖為他菜市場拜票情況。圖／蔡旺詮提供
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民進黨郭國文
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