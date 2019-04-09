蘇起與韓國瑜見面 稱讚韓九二共識「講得很好」

2019-04-09 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜訪美前夕，下午與台北論壇基金會董事長蘇起等人會面，身為「九二共識」一詞創造者的蘇起，稱讚韓把九二共識「講得很好」。對韓將訪美，蘇說，他沒給建議，「細節我們不懂，不要亂出主意」。韓國瑜說，他以高市長身分訪美，不會去談超越地方層級的事務。

蘇起及前外交部長程建人、台北論壇董事、專家學者一行20多人，到高市府與韓國瑜會面，雙方閉門會談1個多小時，席間笑聲、掌聲不斷。

蘇起說，今天帶與會的學者還有台北論壇部分董事到高雄旅遊，韓是高雄的土地公，也來拜訪一下，韓明天訪美，祝他一路順風，希望一切都好。

韓國瑜說，台北論壇希望將來台北、高雄之間都有開會的機會，可以集思廣益，各方人才俊彥一起討論，不管是國家安全、兩岸的問題等各方面。希望除了台北之外，也可以來高雄，他非常的歡迎。

對於會面聊天內容，程建人說，韓是高雄市長，最主要關心市政的問題，並沒有給韓建議，只是聊聊，韓有談最近到國外訪問的情形。蘇起也說只是「閒聊」，沒有談訪美的事，「他自己準備，我們管不到這些，細節我們也不懂，不要亂出主意。」

蘇起還說，韓的美國行，從行程來看，都是學界跟僑界交流為主。對於跟洛杉磯副市長見面，「那還好啦，與地方首長交換經驗」。

韓國瑜則說，他以高市長身分訪美，超越地方行政層級的太多事務，不是他要跟美國的朋友報告的事，台北智庫的好朋友也覺得有道理，且他只是去地方層級的機關參訪，所以也沒有必要談太多中央事務。

韓並表示，但對於未來兩岸之間的互動及南南合作這方面，台北論壇很願意當高雄智庫，幫高雄思考、規劃，他們也是對未來高雄市發展很重要的人才。

由於程建人曾為外交部長、駐美代表，媒體問是否有給訪美建議？韓說，也是一樣多交朋友，把心胸打開，即使是美國人也一樣可以很歡樂交朋友，這跟他想法一模一樣。他並強調這趟去就是推銷高雄、介紹高雄、多交好朋友，還有跟企業界座談，跟他們說明並歡迎來高雄投資，沒有談其他敏感問題。