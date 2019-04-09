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女儀隊長盼加入陸戰儀隊 陸戰隊卻澆她一桶冷水

邵子平遭除籍還抗議沒健保 健保署：依法退保

2019-04-09 15:10聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

法律學者邵子平因辦理中國大陸身分證而遭到除籍，他不滿抗議健保、退休金及選舉權等都沒了，政府違憲。健保署今回應，健保法第8條即規定，具中華民國國籍且在台灣地區設有戶籍，都為健保強制納保對象，當喪失第8條資格就應予退保，該署只是依法執行。

據悉，定居北京多年的旅美華僑邵子平申辦大陸身分證，內政部移民署因而取消他的台灣戶籍，但他相當不滿，包括健保、退休金與選舉罷免權都沒了，在中國大陸受訪時稱要控告移民署，將回台控告移民署違憲並提行政救濟。

既今早內政部長陳宗彥回應：「依法註銷他的台灣戶籍」，健保署也跟進說明邵子平的健保資格是依法取消。

健保署專門委員盧麗玉表示，健保自民國84年開辦至今，健保法第8條都是規定「具有中華民國國籍」並符合「在台灣地區設有戶籍」者，為健保的強制納保對象，所有保險對象一體適用。

盧麗玉說，有民眾因讀書或工作長年旅居國外，但因台灣仍有戶籍登記資料，就是保險對象，也應負繳納保費義務，才有健保使用資格。

而當保險對象喪失了健保法第8條明訂的資格，例如戶籍遷出而遭戶政單位廢止或註銷戶籍，就會依法退保，不問戶籍取消原因，只看戶籍存在與否，「沒有戶籍就是喪失健保資格。」盧麗玉說，若盼回歸為保險對象，就得設回戶籍。

去年12月，邵子平（右）高調面對香港大公網記者稱，自己已擁有大陸身分證，是真正的...
去年12月，邵子平（右）高調面對香港大公網記者稱，自己已擁有大陸身分證，是真正的南京人了。（香港大公網資料照片）
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前我國法律學者邵子平（右）因近日入籍中國而遭我移民署依規定註銷戶籍。 圖／聯合...
前我國法律學者邵子平（右）因近日入籍中國而遭我移民署依規定註銷戶籍。 圖／聯合報系資料照
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健保移民署保險
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