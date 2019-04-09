蔡英文臉書表達對初選態度：團結才能贏得大選

2019-04-09 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統上午召開記者會針對民進黨總統黨內初選發表看法，稍早她透過臉書，表達面對初選的四個態度：一、蔡英文從不怯戰；二、團結才能贏得大選；三、提名作業必須對執政衝擊最小；四、黨必須發揮領導功能。我們要對過去三年的施政有信心，我們也要對民進黨有信心，團結、合作，我們就能贏得大選。

蔡總統說，2008、2010、2012、2016，每一次只要民進黨需要我，她就披掛上陣，全力以赴。怯戰從來不是我的風格。

對於目前的初選，蔡總統表示，民進黨歷次總統大選，只要進入初選的競爭階段，大選從來沒有贏過。現在是初選的協調階段，黨中央必須找出團結勝選的最好方案。

蔡總統說，打過初選，就知道問題不在候選人，而在支持者的情緒。過去初選的裂痕歷歷在目，要花非常多時間才能彌補。合作方案才是最大勝選機會所在，民進黨只有合作，才能成就大局。

蔡總統進一步指出，民進黨是執政黨，提名當然要考慮對國政造成的影響，所以更必須以團結勝選為目標，選擇一個對執政衝擊最小的方案，贏得大選，延續執政理念。

蔡總統表示，如果最後勝選才是唯一考量，黨中央就不能只是辦選務、當裁判，要保持更大的彈性，來尋找最佳勝選方案。這一局黨怎麼做，也攸關民進黨如何定義過去三年的執政。