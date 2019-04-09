時力黨工遭控持毒不起訴 李正皓：挺王浩宇退出政壇

2019-04-09 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



桃園市議員王浩宇去年4月15日指稱，時代力量林姓黨工持有二級毒品「毒郵票」，宣稱「若沒有這件事，我願意辭去議員退出政壇」。但北檢昨以無法證明該批毒品與林有關，林也未被驗出吸毒反應，給予不起訴處分。國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓在臉書揶揄，「全力支持王浩宇辭去議員退出政壇」。