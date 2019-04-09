邵子平遭除籍 白色恐怖二代為他抱屈：時代悲劇誰體諒？

2019-04-09 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



台灣法學專家邵子平，因辦理中國大陸身分證3月遭內政部移民署註銷台灣戶籍。白色恐怖受難者魏廷朝之女魏筠今天臉書表示，邵子平的國籍問題是時代悲劇，誰又能體諒？無論是中國或是台灣，都不把他當自己人。

魏筠表示，邵子平是她父親生前最好的朋友，邵的驚人之舉是告官，也許偏激，但她不忍輿論標題殺人認為邵是另一個黃安。

魏提到，如果知道邵的人生過程，就可以知道他的矛盾為難，他告官訴訟可能會輸，但訴訟權是憲法權利，這是不爭的事實。國共戰爭時，邵子平跟著爸爸逃到台灣唸高中大學，畢業後，他考上外交官進聯合國，遇上中美斷交，中華民國被聯合國除名，邵面臨選擇中國、還是中華民國的難題，然後他為理想繼續留在聯合國。邵在美國聲援過被國民黨迫害的謝聰敏、魏廷朝、還有李敖等人，卻成了黑名單無法回台，後來他選擇投共，否則他又能去哪裡，國民黨也不讓他回台？

魏筠表示，邵子平在海德堡大學主修國際公法，戒嚴時代，沒有人願意繼續跟政治犯當朋友，是邵和邵的父親毫無畏懼的照顧被國民黨政權迫害的政治犯朋友，包括她爸及其他友人、也包括爆炸案的李敖。

魏表示，戒嚴時代邵無法回來台灣，那個年代統派獨派都只反國民黨的專制殘酷。他是統派沒有錯，但是他熱愛民主自由，邵希望中國大陸也有一天能夠真正民主。甚至邵從來不會批評好友的台獨思想，自由人權才是重點。