韓國瑜今晚啟程赴美 下午先和蘇起「閒聊一下」

2019-04-09 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今晚啟程赴美，下午2時先與國安會前祕書長蘇起和幾位學者「閒聊一下」。記者劉學聖／攝影 分享 facebook 高雄市長韓國瑜今天晚上和夫人李佳芬要啟程訪美，他在政大東亞所就攻讀碩士學位時的指導教授蘇起下午來拜訪他，韓國瑜表示會跟蘇起聊一些美國行相關事情。

韓國瑜說，今天蘇起正好到高雄，有安排見面，不了解談些什麼，和蘇好久沒有見面了，除了感情上的連繫，還可以問一些美國之行的事，大家閒聊一下，畢竟蘇是國際觀比較強大的人。

蘇起是國安會前祕書長，目前是台北論壇基金會董事長，下午2時與幾位學者訪韓國瑜「座談」一下。