參加大甲媽遶境行腳 朱立倫：今天不談政治

2019-04-09 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



新北市前市長朱立倫參加大甲媽遶境行腳行程，稍早1點多抵達雲林西螺大橋廣場，沖泡咖啡給一起遶境的民眾喝，不少民眾也搶著跟朱合照，對於民進黨初選「現任優先」議題，朱說，他今天不談政治，大家繼續努力加油。

民進黨總統初選協調期12日截止，蔡英文總統昨與行政院長賴清德會面後，傳出蔡總統認為應「現任優先」引發爭議，蔡總統今天親上火線否認。