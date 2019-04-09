王潞潞：韓訪洛交流招商 無關政治

2019-04-09 13:37 世界日報 記者 世界日報 記者 胡清揚 ／洛杉磯報導



高雄市長韓國瑜訪問洛杉磯三天行程的總召集人、全球玉山科技協會執行董事王潞潞8日說明，韓國瑜洛城之行的重點，在於「學術交流」與「招商引資」，無關政治。

王潞潞說：「我們幾乎動員了所有的資源及人脈，包括自矽谷及亞洲趕來參加的兩位玉山創會元老，以及洛杉磯本地著名的年輕創投家與企業家，將在韓國瑜48小時不到的訪洛時間內，安排五項活動，力求替高雄整體經濟帶來前瞻思維、國際視野，以及不同領域專家的觀點、經驗與意見。」

從2月初接下韓國瑜團隊交付的重任後，王潞潞就全力投入工作，並且和高雄市政府保持緊密聯繫，替韓國瑜規畫出一套「點亮高雄，創新經濟」，兼具學術交流與招商引資的行程，其間遭逢場地受限、入場券僧多粥少等難題，逐一解決，現在終於定案。

王潞潞表示，韓國瑜13日上午參訪洛城高科技公司，以及下午的「全球玉山經濟論壇」，都屬於不對外公開的行程。全球玉山科技協會邀請五位傑出成功企業家擔任論壇主講人，分享他們在各自領域的最新資訊及寶貴經驗，主講人包括：協會前任理事長及南加玉山科技創會理事長吳國增博士、Taboola公司副總裁俞寧寧、KOA Corp、總裁林錫智、創投專家曾憲章、洛杉磯加大（UCLA）教授蔡果荃。

王潞潞指出，多位講員已在高雄投資事業有成，或正設立新公司投資高雄。此外，多位全球玉山創投專家及「青年創業」導師們（Mentors）也會參加論壇，推動成立智庫，協助高雄市的青年創業。

王潞潞透露，高雄市政府國際合作發展處處長王智立，日前已先行來美親自先走一遍同樣的行程，並和洛杉磯的玉山理事們及工作團隊見面，針對洛杉磯行程安排細節開會交換意見，實地參觀「經濟論壇」、「歡迎晚宴」及14日上午「歡迎韓國瑜市長演講會」的場地：聖蓋博市Sheraton Hotel。 高雄市長韓國瑜。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

王潞潞表示，南加工作團隊將和高雄市政府緊密合作，預祝韓市長的訪美行程圓滿成功，也希望僑界瞭解韓國瑜此次造訪洛城的目的─替高雄拚經濟，和台灣總統大選完全無關。