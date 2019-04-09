韓國瑜對上桌球奧運國手還會殺球 莊智淵：還不錯

2019-04-09 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜20年沒有打桌球，今天重拿球拍即對上桌球曾是世界排名第3的莊智淵，打得很認真。記者劉學聖／攝影 分享 facebook 高雄市觀光局每個月邀請一位名人為高雄代言，本月代言人是高雄子弟、桌球國手莊智淵。聲稱已20年沒有打桌球的高雄市長韓國瑜和莊智淵小打約五分鐘桌球，莊智淵對韓國瑜球技的評語是「還不錯， 還可以再加強，多練習、多練習就可以了。」

莊智淵和韓國瑜對打桌球之前，說到韓市長很忙，媒體建議他既然如此，待會兒打球時直接殺球，趕快結束球局，莊智淵笑了笑，沒有說什。兩人對打時，連續好幾球打出界的是韓國瑜，莊智淵很努力接住韓國瑜打過來的球，只是球出界得太明顯了，高手也幫不了忙。打了近10球，韓國瑜愈打愈好，還會殺球。

韓國瑜說，高雄將來是要走一個成為快樂的城市，運動一定不可缺少；很感謝高雄子弟的莊智淵來代言高雄，因是高雄的子弟，一定非常有感覺。

莊智淵明年將代表我國參加2020東京奧運的桌球比賽，韓國瑜送給莊智淵原住民的琉璃珠「勇士之珠」，預祝莊智淵為國爭光，拿到好成績。莊智淵則送給韓國瑜一支裝框的球拍，上面寫著「帥領群雄」。莊智淵說能為高雄觀光代言，很高興也覺得光榮。

媒體問高雄以後會不會也找世界羽球球后戴資穎代言？韓國瑜說此事交由觀光局規畫；至於戴資穎在馬來西亞羽球公開賽女單決賽完成三連霸時，韓國瑜有沒有打電話恭喜戴？韓國瑜想了一下說可能有打，但每天打的電話太多，要回去查一下。

莊智淵曾為桌球世界排名第3，並獲選為2003年台灣十大傑出青年、2003年及2012年台灣運動精英獎得主。

高雄市的觀光代言人今年1月份是知名藝人白冰冰、2月是資深媒體人陳文茜，3月份代言人為有「香港文化教父」之稱的榮念曾。