綠委再提案修《考試院組織法》虛級化考試院

2019-04-09 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



民進黨立委段宜康再度發起連署，提案修《考試院組織法》，已有24名立委參與連署，包括李俊俋、鍾佳濱、周春米等人，修法方向為精簡考試院組織，修正並刪除相關規定；考試委員資格，限縮應具學術專業、及經專門職業及技術人員考試及格，避免政治酬庸；另外鑑於憲法未明定公務人員培訓為其職掌，應回歸各用人機關，修正「公務人員保障暨培訓委員會」為「公務人員保障委員會」，等同是要將考試院職權「虛級化」。

目前《考試院組織法》修法進度，本週三將舉行公聽會，週四「司法法制委員會」審查，也會將過去幾次提案版本併案討論，包括考試委員由現行十九位降為三至五名、資格限制、任期六年改為四年；考試院會議刪除，改為獨立行使職權等併案討論。

曾任考試院銓敘部次長、參與連署的立委李俊俋直言，「考試委員是阻礙考試院進步的主要原因」，李表示，國家考試學科專業性多如牛毛，但現在的考委都只有領域專研，卻沒有銓敘與考選專業，常導致阻礙考試院進步，尤其許多考試制度、題庫等問題，考試委員也常在委員會提出一大堆意見，卻與行政權脫鉤。

李認為，最好方式應是廢掉考試院，但修憲門檻太高，所以就以修改考試院組織法，限縮考試院職權、人數及任期。李也提到，目前的政府組織，考選部、銓敘部、保訓委員會都有各自獨立機關，不需要多一個太上考試院管理，反而造成更大困擾。