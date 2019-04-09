【即時短評】現任優先不是「霸王條款」

2019-04-09 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



蔡英文總統和行政院前院長賴清德昨天正面交鋒，挑戰者賴清德堅持「走完初選」，現任者蔡英文則回敬「我不怯戰」。從兩人不服輸的性格，英德大戰宛如兩輛即將對撞的火車，本周進入最後攤牌時刻。

昨天「蔡賴會」，儘管蔡總統嘴巴沒有說出「現任優先」，但英派對外營造「現任優先」的氛圍，保護蔡英文的動機不言可喻。如果現任優先就不必初選，那將是「比霸王還鴨霸」的條款。面對黨內放話，前總統陳水扁質疑，2012年黨內初選蔡英文贏得辛苦卻充滿信心，2020年黨內初選民調顯示也有贏的機會，蔡總統的抗壓性與自信心哪裡去了？

蔡總統昨天透過LINE表示，民進黨是執政黨，肩負對國家人民的責任，總統會以維護執政及國家利益為優先考量；2014年九合一大選，民進黨保障提名所有連任的縣市長，讓他們沒有後顧之憂專心拚政績，也提名優秀的新人，台灣人民再次給了民進黨一個站起來的機會，在地方縣市長贏得13 個席次。

蔡總統舉了2014年例子，保障現任者優先在當年看似成功的模式，但去年九合一大選，現任者優先模式卻踢到大鐵板，包括台中林佳龍、彰化魏明谷、雲林李進勇、嘉義市涂醒哲都連任失利，如果加上「綠地變藍天」的宜蘭縣、高雄市，現任者反而變成執政包袱，民心思變顯然比現任與否更重要。

退一萬步而言，如果害怕黨內競爭就決定現任者優先。2014年蔡英文就不應挑戰尋求黨主席連任的蘇貞昌，2010年朱立倫也不該取代前台北縣長周錫瑋，2010年賴清德不應挑戰前台南市許添財和前台南縣長蘇煥智，2014年林佳龍更不該挑戰尋求四連任的台中市前市長胡志強。不論是挑戰者或現任者，都不該昨非今是、黨同伐異。

現任優先不是萬靈丹，更不該是霸王條款。協調若不成，蔡、賴已有對決的準備；高手過招，比的是武功高低，如果太多小動作勝之不武，只會讓人民看破手腳。