立院三讀》陸資違法來台 可罰最高2500萬

2019-04-09 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



為遏止陸資違法來台，立法院今天三讀通過《兩岸人民關係條例》第93條之1，將違規未經許可來台的陸資，提高罰鍰上限，從現行60萬元提高到2500萬元，且可按次連續處罰到改善為止。立法院並要求陸委會訂定裁罰標準，未來碰到個案不得直接用較低標準裁罰。

永豐金控旗下的永豐金證香港子公司、永豐金證（亞洲）因違法接受陸資「龍峰國際」委託下單投資大同，並且涉入大同經營權，金融監督管理委員會2017年5月限期龍峰6個月出清大同股份並開罰60萬元，引發裁罰金額過低的批評，行政院提案修法，調高罰鍰上限至2500萬元，立法院內政委員會上月底初審通過該條文。

原本行政院草案的最低罰鍰金額是5萬元，立院初審決議提高，三讀條文確認，「罰鍰額度為12萬到2500萬元」。考量陸資違法來台投資也有違規情節輕微的情形，因此三讀條文中增訂，若情節輕微者，得先限期命其改善，改善完成者，免予處罰。

陸資來台投資申報不實、拒絕檢查者或違反轉投資限制，現行依法開罰標準由主管機關可依法開罰6萬到30萬元，三讀條文修正為6萬到250萬元。

另外，修正條文在立法說明中提到，主管機關應依情節輕重及對國家、社會影響程度等，妥適研訂裁罰標準，以利未來適用。未來對於個案裁罰時，也應考量立法精神，不得直接用較低標準裁罰。