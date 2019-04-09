不放棄蔡賴配？蔡英文：若合作是選項全黨應傾力走

2019-04-09 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



民進黨總統初選協調期12日截止，蔡英文總統昨天與行政院前院長賴清德會面，但雙方沒有交集。蔡總統今天親上火線回應初選表示，「怯戰不是我的風格」，但她也強調，「蔡英文也可跟任何人合作」，如果合作才是勝選的最大可能性，全黨也應要往這方向走。

蔡總統昨與賴清德會面，民進黨主席卓榮泰表示兩人「分別各自表達清楚的想法和立場」。蔡總統今天在總統府舉行記者會，她先表示一路走來經歷很多選戰，「沒有怯戰的問題」，隨後蔡總統也強調黨內團結與合作的重要性。

蔡總統強調，她是現任的總統，民進黨是執政黨不是在野黨，執政黨如何處理總統提名，一定會影響國政、政府運作以及政策的實施。她的立場很清楚，第一必須以團結為目標，第二要尋求勝選的最大可能性，才能延續執政理念，第三必須將初選對現在執政的衝擊降到最低。

蔡總統說，這一局我們要問我們自己，是要誰退，還是要合作？如果合作是我們的選項，就應全黨傾全力走合作的方向，「如果我們相信合作才是勝選最大可能性，全黨也應要往這方向走」。

她說，「蔡英文可以跟任何人合作」，過去她與蘇貞昌競爭過，現在合作得很好，國政也更上軌道。賴清德也做過她最久的行政院長，民進黨只有合作，才能成就大局、對台灣的責任。