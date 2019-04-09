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孫大千批王浩宇逢韓必反人格低 王反諷孫落選就走人

2019-04-09 12:34聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市議員王浩宇昨天在臉書po文，引用高雄市近5個月熱門產業公司工廠倒閉數字，要高雄市長韓國瑜專心市政，不要只顧著思考選總統的事，已經引來桃園市議員黃敬平、高雄市新聞局長王淺秋回批，前立委孫大千今天上午也在臉書以「 這樣的「逢韓必反」，只是貶低了自己的人格」為題，撰文指王浩宇的經濟邏輯可笑。

王浩于在孫大千po文3小時後，毫不手軟，在臉書上以「那從台北空降來中壢選舉，打混四年輸給議員，落選拍拍屁股走人，這又是什麼人格？」短短4句話回敬。

孫大千表示，設立一家公司，需要一段時間的準備，同樣的，結束一家公司，也不是一朝一夕的事情。以高雄市在過去3個月內減少了825家公司為理由，來批評高雄經濟狀況甚至比過去更差，否定韓國瑜的施政表現。這樣低級的推論和可笑的邏輯，會不會太武斷，太無知了呢？

孫大千指出，經濟部商業司說明各縣市公司減少的原因，是因為去年11月公司法修正，要求各縣市加強清查無營業公司，並且廢止其登記。

他認為王浩宇堂堂一位民意代表，為了打擊韓國瑜，可以不分青紅皂白，可以不察事實真相，選擇性使用數據，惡意的解讀數據，這究竟是「不用功」，還是「不道德」呢？

王浩宇指孫大千輸掉立委選舉，指的是2016桃園立委選舉時孫原本被看好連任，卻輸趙正宇。趙在2016立委選舉前一年離開國民黨，以無黨籍身分選議員並在八德選區第一高票當選，隔年選立委在第6選區擊敗孫大千，第6選區涵蓋大溪、復興、八德區和中壢區12個里。

孫大千在臉書批王浩宇。圖／取自孫大千臉書
孫大千在臉書批王浩宇。圖／取自孫大千臉書
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王浩宇「回敬」孫大千對他的批評。圖／取自王浩宇臉書
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孫大千韓國瑜
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