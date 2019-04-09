爆料買帳號與韓國瑜有關 爆料者反被抓包帳號疑是買的

2019-04-09 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



近日網路頻傳大陸網軍收購台灣臉書消息，近日有ID「ken4645」網友在PTT爆料收購資金來自與高雄市長韓國瑜有關的南農中心遭否認。ID「a5378623」網友反蒐證質疑「ken4645」自導自演帶反韓風向，結果反被質疑是國民黨黨工，在PTT引發混戰。

「ken4645」前天在PTT八卦版發文表示，大陸網軍收購台灣臉書，從之前已賣出的小編出示的匯款紀錄發現，收款帳戶來自跟高市府關聯度高的「南農中心」，質疑大陸怎麼剛好韓國瑜去賣完水果就全面動員收購台灣粉專？但發言遭質疑自導自演。

「a5378623」昨天也引述發文質疑，「ken4645」2012年9月還只是中原資管新生，還是個享受遊戲，樂於在網路和大家同樂的孩子，但從2018年的發文紀錄來看，「人生在2017年底發生了劇烈的變化」，之前從未在八卦版發文，之後只在八卦版發文。

「a5378623」揶揄，「ken4645」以前明明是個愛用「~」「QQ」的孩子，現在怎麼都不用了；2017年底還在桃園面交，2018年已在高雄爆料韓國瑜晚會沒清垃圾，幾乎篇篇爆文，風向抓超準；用「爆文警示器」清查更發現，「ken4645」發文下方常有「相同帳號用相同順序」連續推文，質疑「ken4645」帳號才遭買。

不過「a5378623」發文後，也被網友抓包過去發文多與國民黨部同IP位置。有網友就揶揄，「又是你這ID」、「馬上釣到廠公」、「說人家買粉專，結果自己最值得懷疑」、「只准造謠不準別人澄清」、「黨工要來指別人黨工了」、「同行互打開始」。