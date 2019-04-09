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逃漏稅五億僅罰十幾萬？ 時力促修法可罰逃漏稅額1至5倍

2019-04-09 12:07聯合報 記者林麗玉╱即時報導

立法院時代力量黨團今天提出《稅捐稽徵法》第41條修法，訴求「修法併科罰金，阻絕權...
立法院時代力量黨團今天提出《稅捐稽徵法》第41條修法，訴求「修法併科罰金，阻絕權貴玩法」。圖／時代力量黨團提供
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涉嫌逃漏稅五億元的聯新醫療集團執行長張煥禎遭檢察官起訴，並傳出法務部前部長邱太三涉及司法關說，引發社會譁然。立法院時代力量黨團今天再度提出《稅捐稽徵法》第四十一條修法，對於特定人士惡意逃漏稅的現行法律漏洞，要求「修法併科罰金，阻絕權貴玩法」。

時力黨團總召徐永明表示，邱太三爆發關說疑雲後，黨團檢視相關稅法，竟發現《稅捐稽徵法》有很大漏洞，儘管現行《所得稅法》對於逃漏稅五億元，是可罰處十五至二十億元罰金，不過若照《稅捐稽徵法》竟只處六萬元以下，在行政罰法一事不二罰下，兩者罰處比例差距太大，提出修法是要讓惡意逃漏稅，沒有法律漏洞。

立委黃國昌提到，聯新醫療集團執行長張煥禎過去長達九年的逃漏稅手法，是醫院拿到現金後不入帳、而是放至人頭帳戶，但這種惡意逃漏稅行為，依照目前「稅捐稽徵法」第四十一條，是可處五年以下有期徒刑，若科罰金可處六萬元以下罰金，但行政罰法「一事不二罰」，就沒有所得稅法的科處空間。黃表示，這種惡意逃漏稅行為的罰處，長期以來，第一線檢察官、熟悉稅法的法學教授都知道，這是法律缺漏，導致逃稅逃了十幾億、幾億元的權貴，最後被判幾個月、易科罰金，只要繳交十幾萬元罰金，就躲過《所得稅法》倍數罰鍰。

黃也問，這是為誰創造的法律漏洞？是否為了特定權貴量身打造的缺漏，時力提出修法《稅捐稽徵法》草案，除了讓法官針對惡意詐欺行為，依犯罪情節去科與刑期外，惡意詐欺逃稅行為，要求修法併科逃漏稅額一倍至五倍罰金，才能徹底阻絕為特定權貴存在的法律漏洞。

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