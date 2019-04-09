龍介供乎你聽／藍綠初選皆為難 太陽相爭誰當強棒？

2019-04-09 12:02 聯合新聞網 綜合報導



年度大甲媽祖遶境起駕盛事，有意角逐總統大位的藍綠白政治人物全到齊，個個皆有心，初選卻苦無共識。藍營暫緩初選作業時程，卡在徵召韓國瑜？綠營蔡賴兩強相爭，可能延長協調期？兩黨能否順利推出強棒？謝龍介議員陪您一起看時事觀風向。

●周二下午，鎖定聯合新聞網、聯合報直播單元《龍介供乎你聽》。