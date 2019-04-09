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張學友禁歌背後…老共30年心魔 一路錯殺不錯放

藍委批蔡政府藉口打假 動手箝制新聞自由

2019-04-09 11:09聯合報系攝影中心 記者陳柏亨╱即時報導

國民黨立院黨團上午舉行「蔡政府藉口打假 動手箝制新聞自由」記者會，批評蔡政府藉口打假新聞，動手修八大法箝制新聞自由，立委曾銘宗表示，台灣是民主法治國家，最重要的是自由民主，其中主要的基礎就是新聞自由、言論自由，也是我國諸多民主先進努力得來的最寳貴資產，過去宣稱堅持百分百言論自由的民進黨，執政近三年來，卻擬假藉打假新聞之名，修訂數位通訊傳播法、廣播電視法等八法，戕害新聞自由，國民黨一定傾全力反對到底。

國民黨立委林奕華（左起）、賴士葆、曾銘宗、費鴻泰等人上午舉行「蔡政府藉口打假 動...
國民黨立委林奕華（左起）、賴士葆、曾銘宗、費鴻泰等人上午舉行「蔡政府藉口打假 動手箝制新聞自由」記者會。記者陳柏亨／攝影
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國民黨立委林奕華（左起）、賴士葆、曾銘宗、費鴻泰、林德福等人上午舉行「蔡政府藉口...
國民黨立委林奕華（左起）、賴士葆、曾銘宗、費鴻泰、林德福等人上午舉行「蔡政府藉口打假 動手箝制新聞自由」記者會。記者陳柏亨／攝影
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國民黨立委林奕華（左起）、賴士葆、曾銘宗、費鴻泰、林德福等人上午舉行「蔡政府藉口打假 動手箝制新聞自由」記者會。記者陳柏亨／攝影
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假新聞國民黨民進黨
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

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